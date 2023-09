Ο οίκος Burberry "έντυσε" το Λονδίνο στο χαρακτηριστικό του μπλε χρώμα

Για την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, η London Fashion Week δεν αποτέλεσε ποτέ μία απλή παρουσίαση μόδας. Υπήρξε η αφορμή, το σημείο εκείνο όπου το σύμπαν της μόδας συναντούσε τον κόσμο της τέχνης, του πολιτισμού και οποιουδήποτε στοιχείου σαγηνεύει τις αισθήσεις. Δεδομένο, το οποίο ο οίκος Burberry δεν θα μπορούσε να αξιοποιήσει.

Courtesy Of Burberry

Μπορεί ο ιστορικός οίκος μόδας να παρουσίασε τη Spring – Summer συλλογή του για τη νέα χρονιά το βράδυ της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου με ένα εντυπωσιακό σόου με μερικές χαραμάδες από το μέλλον, όμως, η παρουσία του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου δεν περιορίστηκε εκεί. Αγκαλιάζοντας τον ολιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης που επιδιώκει κάθε χρόνο να αναδείξει το Λονδίνο σε Μέκκα των τεχνών, ο οίκος Burberry αποφάσισε να δηλώσει την παρουσία με έναν τρόπο εικαστικό σε περιβάλλον γαστρονομικό.

Courtesy Of Burberry

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής, όταν η Bond Street – ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους στην Ευρώπη – ασπάστηκε την χαρακτηριστική μπλε απόχρωση του εμβληματικού οίκου. Στο ίδιο μήκος κύματος, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος του σταθμού, η σήμανση και τα εμβληματικά στρογγυλά σήματα της Transport for London στις αποβάθρες των γραμμών Central, Jubilee και Elizabeth έχουν επιχριστεί με το μπλε του ιππότη, το οποίο ο Lee εισήγαγε πρόσφατα ως ένα από τα νεότερα σύμβολα του οίκου Burberry.

Η μπλε μανία του οίκου Burberry εισέβαλε και στο γαστρονομικό πεδίο, με το θρυλικό Norman's Cafe να αποχωρίζεται για λίγες ημέρες το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και να ασπάζεται τον μπλε τρόπο ζωής. Το takeover του καφέ - το οποίο θα διαθέτει επίσης ένα περιπλανώμενο φορτηγό φαγητού "Burberry at Norman's Cafe" στο The Strand και την Duke of York Square, καθώς και πιάτα διακοσμημένα με τα μοτίβα του οίκου - σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου προγράμματος, του "Burberry Streets", μιας σειράς διεθνών κατακτήσεων που θα επικεντρώνεται στο χαρακτηριστικό πλέον μπλε Burberry του Lee.

Courtesy Of Burberry

Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόχρωση εμφανίστηκε σε όλη την πρώτη του συλλογή, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στο Kennington του Λονδίνου.