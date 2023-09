Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στις αίθουσες ως το τέλος της χρονιάς

Στον απόηχο της τρομερής δημοφιλίας των "Barbie" και "Οπενχάιμερ" κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αιθουσάρχες ελπίζουν το κοινό να συνεχίσει να δίνει αθρόα το "παρών" στις σκοτεινές αίθουσες. Οι παρακάτω ταινίες που ξεχωρίσαμε από το καλεντάρι των μελλοντικών κυκλοφοριών αφήνουν ένα μικρό περιθώριο ελπίδας, καθώς ανάμεσά τους βρίσκεται πλήθος πολυαναμενόμενων τίτλων, οι οποίοι δεν έχουν επηρεαστεί από τις απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων – προς το παρόν τουλάχιστον. Ας δούμε αναλυτικά, λοιπόν, τις ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στη μεγάλη οθόνη μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το φθινόπωρο των auteurs

Ανερχόμενοι και βετεράνοι δημιουργοί επιστρέφουν δυναμικά φέτος παρουσιάζοντας δουλειές οι οποίες θα συζητηθούν. Την αρχή κάνει ο Woody Allen με τα γαλλόφωνα "Γυρίσματα της Τύχης" (28/9), μια πιο ανάλαφρη βερσιόν του "Matchpoint" που γυρίστηκε στο Παρίσι. Ύστερα, ο κορυφαίος Τούρκος σκηνοθέτης Nuri Bilge Ceylan παραδίδει τα "Ξερά Χόρτα" (19/10), ένα λυρικό δράμα το οποίο απέσπασε βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες και αποτελεί την πρόταση της Τουρκίας για τα επόμενα Όσκαρ. Την ίδια ημερομηνία κάνει πρεμιέρα το υποψήφιο για το ευρωπαϊκό βραβείο LUX "Στο Γραφείο των Καθηγητών" (Ιλκέρ Τσαλάκ, 19/10), το ψυχογράφημα μιας δασκάλας που έρχεται αντιμέτωπη με τα ιδανικά της, όταν καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από κλοπές που γίνονται στο σχολείο της. Τον τόνο, ωστόσο, τους επόμενους μήνες δίνουν τρεις παλαίμαχοι σκηνοθέτες. Ο Aki Kaurismäki συγκίνησε στην Croisette όπου απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής με τα "Πεσμένα Φύλλα" (7/12), ο Ken Loach συνεχίζει να δίνει με αδιάκοπη ζέση φωνή στους αδυνάτους μέσω του "Old Oak" (9/11), ενώ ο Nanni Moretti οραματίζεται ένα "Καινούριο Αύριο" (26/10). Έπειτα, με φεστιβαλικούς διθυράμβους πρόκειται να βρεθούν στις μαρκίζες το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της Molly Manning Walker με τίτλο "How to Have Sex" (βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα, 2/11) και το προσφυγικό δράμα "Io Capitano" (16/11) του έμπειρου Matteo Garrone, το οποίο στη Βενετία απέσπασε Αργυρό Λέοντα Σκηνοθεσίας και βραβείο νέου ταλέντου για τον ηθοποιό Seydou Sarr.

