Dear God, the Parthenon is still broken | Ο Γιώργος Λάνθιμος κυκλοφορεί το πρώτο του φωτογραφικό βιβλίο

Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε αποκαλύψει στη συνέντευξή Τύπου που έδωσε στην Ελλάδα, με αφορμή την κυκλοφορία του Poor Things,ότι υπήρχε ένα σημείο με αναφορά στην Αθήνα το οποίο τελικά κόπηκε. Αυτό ήταν μία καρτ ποστάλ που έστειλε η Bella Baxter στον πατέρα της και του έγραφε: Dear God, the Parthenon is still broken. Η φράση αυτή ενέπνευσε τον τίτλο του νέου βιβλίου του Έλληνα σκηνοθέτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Void.

Στην εισαγωγή του Dear God, the Parthenon is still broken υπάρχει ένα ακυκλοφόρητο ποίημα της Patti Smith το οποίο έγραψε με έμπνευση την ταινία.

Ο Γιώργος Λάνθιμος για το νέο του βιβλίο

Οι φωτογραφίες που φιλοξενεί η έκδοση έχουν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Poor Things στη Βουδαπέστη αλλά παρουσιάζουν διαφορετικούς κόσμους που είναι αποσυνδεδεμένοι από τον χρόνο και τον τόπο.

"Πάντα ήλπιζα ότι θα καταφέρω να έχω αρκετές ευπρεπής φωτογραφίας για να φτιάξω με αυτές ένα βιβλίο – ένα σώμα δουλειάς που θα μπορούσε να υπάρξει μόνο του, ανεξάρτητα από την ταινία" σημειώνει ο Γιώργος Λάνθιμος. "Δεν ήξερα αν το είχα καταφέρει μέχρι που αρχίσαμε να βλέπουμε τις αρχικές επεξεργασίες και την αλληλουχία του βιβλίου".

Η κοινή αγάπη με την Emma Stone

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Emma Stone. Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου έχει ποζάρει στον φακό του και για ένα ξεχωριστό project στην Αθήνα. Τότε, όπως και με το υλικό του βιβλίου, επεξεργάστηκαν μαζί και τύπωσαν τα αρνητικά φωτογραφιών.

"Σχετίστηκα από περιέργεια και λόγω φιλίας. Ο Γιώργος πάντα φωτογράφιζε και στα γυρίσματα και στη ζωή όταν απέκτησε την Chamonix, ήμουν εντυπωσιασμένη από το μεγάλο φορμάτ και την αρχή της μάθησής του με τη διαδικασία των αρνητικών" περιγράφει η Emma Stone. "Μία μέρα, ρώτησα αν θα μπορούσα να ανεβάσω μερικά αρνητικά στη μικρή σκηνή που είχε φτιάξει, έπειτα συνέχισα με τα χημικά και έπαθα εμμονή".

