Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν του The Bear

Η τρίτη σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς The Bear αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στο ελληνικό Disney+ στις 17 Ιουλίου. Και παρόλο που ακόμη δεν την έχουμε δει, έχουμε spoilers για σένα (και για εμάς) μαζί με πληροφορίες για την τέταρτη σεζόν.

Το φινάλε της 3ης σεζόν του The Bear χτύπησε τους θεατές με ένα "To Be Continued" cliffhanger, όμως οι θεατές δε θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ μέχρι ο Carmy (Jeremy Allen White) και οι συνεργάτες του να επιστρέψουν για μια ακόμη σεζόν.

Το Deadline αναφέρει ότι το καστ γύρισε τις σεζόν 3 και 4 μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι η τέταρτη σεζόν του The Bear θα μπορούσε να επιστρέψει από το επόμενο έτος.

Το τέλος της 3ης σεζόν

Στο τέλος της 3ης σεζόν, μένει ασαφές τι ακριβώς έγραψε η Chicago Tribune για τον Carmy και το The Bear. Ο Carmy δεν έχει επίσης ακόμη λύσει τα προβλήματά του και δεν έχει διορθώσει τη σχέση του με την Claire (Molly Gordon). Επιπλέον, η Sydney (Ayo Edebiri) πρόκειται να πει στον Carmy ότι εγκαταλείπει τη δυσλειτουργική κουζίνα του για να ξεκινήσει το δικό της εστιατόριο με τον Adam Shapiro του Ever. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την επόμενη σεζόν.

Τι θα συμβεί στην 4η σεζόν του The Bear;

Ας ελπίσουμε ότι ο Carmy επιτέλους θα βρει ησυχία. Ο προβληματισμένος σεφ είναι τραυματισμένος από τις προηγούμενες εμπειρίες του στον κόσμο της μαγειρικής και δεν έχει ακόμη επεξεργαστεί πλήρως το πένθος του για την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του.

Ενώ η 3η σεζόν είχε ενδείξεις ότι ο Carmy άρχισε να τα ξεκαθαρίζει όλα, η 4η σεζόν πιθανότατα θα τον δοκιμάσει ακόμη περισσότερο πριν η ζωή του βελτιωθεί.

