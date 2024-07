Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Μια χολιγουντιανή κομεντί, ένα υποβλητικό horror και μερικές κλασικές επανεκδόσεις προσεχώς στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Fly Me to the Moon

"Διαστημική" ρομαντική κωμωδία με τους Scarlett Johansson και Channing Tatum. Η ταλαντούχα Κέλι (Johansson) είναι ένα φαινόμενο στο πεδίο του μάρκετινγκ και το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της NASA. Οι αποφάσεις της, όμως, φέρνουν τα πάνω κάτω στη λειτουργία του οργανισμού, γεγονός που δυσχεραίνει το δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης Κόουλ (Κόουλ). Παρόλα αυτά, η Κέλι ίσως αποδειχθεί το κατάλληλο άτομο για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να κερδίσουν την ΕΣΣΔ και να πετύχουν εκείνες πρώτες την προσελήνωση.

Longlegs

Υποβλητικό horror με έναν στοιχειωτικό Νicolas Cage. Το κινηματογραφικό κομμάτι του ίντερνετ έχει περάσει τους τελευταίους μήνες ανυπομονώντας για τον ερχομό μίας και μόνο ταινίας αυτό το καλοκαίρι. Ο λόγος για την ταινία τρόμου του Οz Perkins ("Gretel & Hansel"), ενός σκηνοθέτη ο οποίος παρόλο που έχει ήδη παραδώσει πέντε φιλμ, ποτέ άλλοτε δεν έχει απασχολήσει τόσο το κοινό. Για το σούσουρο που έχει προκύψει, βέβαια, βοηθά το εξαιρετικά ψαρωτικό υλικό που το συνοδεύει, αλλά και η διανομή των ηθοποιών. Η ταλαντούχα Maika Monroe ενσαρκώνει μια πράκτορα του FBI που αναζητά ένα κατά συρροή δολοφόνο με το ψευδώνυμο Longlegs, το οποίο υποδύεται ο "χαμαιλέων" Νicolas Cage.

Twisters

Σίκουελ περιπέτειας καταστροφής. Όσοι μεγάλωσαν τη δεκαετία του ‘90 ή απλώς έμαθαν να απολαμβάνουν ψυχαγωγικό, τίμιο χολιγουντιανό σινεμά μέσα από τη μεσημεριανή ζώνη των ιδιωτικών καναλιών στα ‘00s, σίγουρα νοσταλγούν στο άκουσμα της επιστροφής του "Twister". Της ταινίας του Jan de Bont που κυκλοφόρησε το 1996 και ήθελε τους πρωταγωνιστές Helen Hunt και Bill Paxton να "κυνηγούν" βίαιους ανεμοστρόβιλους στην αχανή αμερικανική επαρχία. Τώρα, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η ταινία αποκτά σίκουελ και σκηνοθέτη τον υποψήφιο για Όσκαρ Lee Isaac Chung ("Minari"). Αυτήν τη φορά, τους κεντρικούς ρόλους κρατούν, από τη μία, ο δυναμικά ανερχόμενος Glen Powell ("Λατρεύω να σε Μισώ", "Top Gun: Maverick", "Hit Man") και από την άλλη, η Daisy Edgar-Jones που γνωρίσαμε στη σπαρακτική σειρά "Normal People". Η ηθοποιός υποδύεται μια κυνηγό καταιγίδων η οποία, ύστερα από τραυματική εμπειρία που βίωσε με ένα ανεμοστρόβιλο, πλέον από την ασφάλεια του σπιτιού της μελετάει μοτίβα καταιγίδων. Παρά τους ενδοιασμούς της, όμως, παρασύρεται από ένα συνεργάτη της και πείθεται να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού στις αφιλόξενες ανοιχτές αμερικανικές πεδιάδες. Εκεί διασταυρώνεται με έναν απερίσκεπτο influencer (Powell) ο οποίος έχει γίνει διάσημος στα social media δημιουργώντας περιεχόμενο με τις ριψοκίνδυνες περιπέτειές του. Οι μοίρες τους θα αλληλοεξαρτηθούν, όταν ξεσπάσουν πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα τα οποία απειλούν θανατηφόρα τις ζωές τους.

