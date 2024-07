Lee | H Kate Winslet ενσαρκώνει τη θρυλική πολεμική ανταποκρίτρια

Μετά την Αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, η Kate Winslet ενώνει και πάλι τις δυνάμεις της με τον υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτη Ellen Kuras. Η ηθοποιός ενσαρκώνει στην ταινία Lee την θρυλική πολεμική ανταποκρίτρια Lee Miller.

Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιογραφικό βιβλίο The Lives of Lee Miller του Antony Penros – είναι ο γιος της φωτογράφου από τον δεύτερο σύζυγό της, Roland Penrose. Την κινηματογραφική μεταφορά ανέλαβε η Liz Hannah με την πολύτιμη βοήθεια των Lem Dobbs, John Collee, Marion Hume και The Lee Miller Archives.

Στο πλευρό της Kate Winslet θα δούμε τον Alexander Skarsgård που υποδύεται τον Roland Penrose και τον Josh O’Connor που θα αναλάβει τον ρόλο του Antony Penrose. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ακόμη την Andrea Riseborough ως Audrey Withers και η Marion Cotillard ως Solange D’Ayen.

Το καστ συμπληρώνουν οι Noémie Merlant, ο Samuel Barnett και ο Andy Samberg as David E. Scherman.

Η δραματική ταινία, η οποία δεν είναι βιογραφική, ακολουθεί την πιο σημαντική δεκαετία στη ζωή της Lee Miller: την περίοδο ανάμεσα στο 1938 έως το 1948. Η ίδια ήταν περιζήτητο μοντέλο πριν γίνει διάσημη φωτορεπόρτερ και πολεμική ανταποκρίτρια κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

"Είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες ως γυναίκα και είναι δύσκολο να κάνεις ταινίες για γυναίκες. Ελπίζω ότι με αυτή την ταινία ο κόσμος θα είναι πιο ανοιχτόμυαλος και θα προσπαθήσει να απορροφήσει ιστορίες σημαντικών ιστορικών προσωπικοτήτων όπως η τρομερή Lee" είπε η Kate Winslet μιλώντας για την ηρωίδα της στο ιεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου.

"Ήταν τόσο σημαντικό για εμάς να βεβαιωθούμε ότι δεν μιμούμαστε εικόνες από τα στρατόπεδα που έχουν γυριστεί εξαιρετικά από άλλους σκηνοθέτες στο παρελθόν. Έπρεπε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι το βλέπουμε μόνο μέσα από τα μάτια της Lee" συμπλήρωσε.

Στις ελληνικές αίθουσες η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου από την The Film Group.