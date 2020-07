Cinema Wanderlust | Η μαγεία της βόρειας Ιταλίας μέσα από το Call Me By Your Name

Μετά την ευχάριστη είδηση που θέλει τους Timothée Chalamet και Army Hammer να συναντιούνται ξανά κινηματογραφικά για τη συνέχεια του Call Me By Your Name, έχετε μία ακόμα αφορμή για να (ξανα) δείτε αυτήν τη βραβευμένη από την Ακαδημία ταινία, η οποία προβάλλει σκηνές που ανταγωνίζονται την ομορφιά των πρωταγωνιστών της.

IMDB © 2017 - Sony Pictures Classics

IMDB © 2017 - Sony Pictures Classics

Οι ταινίες έχουν τη δυνατότητα να σας μεταφέρουν σε όλο τον κόσμο και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από την άνεση του σπιτιού σας. Δεν υπάρχουν κανόνες στο τι θα φορέσετε ή από πού θα επιλέξετε να ταξιδέψετε νοερά (είναι το κρεβάτι ή ο καναπές σας;) στην καλοκαιρινή και γεμάτη ζωή βόρεια Ιταλία της δεκαετίας του '80.

IMDB © 2017 - Sony Pictures Classics

Στο Call Me By Your Name του Luca Guadagnino, η βόρεια Ιταλία γίνεται ο τρίτος κύριος χαρακτήρας με τις εκπληκτικές εναέριες λήψεις που ακολουθούν τον Elio να κάνει ποδήλατο γύρω από την ύπαιθρο στους διαχρονικούς δρόμους της Crema. Η ταινία είναι μια ζωντανή απεικόνιση ενός ιταλικού καλοκαιριού - κάθε χρώμα φτάνει μέσω της οθόνης. Ακόμα και η βίλα που ζουν οι Perlmans κάθε καλοκαίρι είναι ένα αξιοθέατο.

IMDB © 2017 - Sony Pictures Classics

IMDB © 2017 - Sony Pictures Classics

Ακολουθήστε τον Elio, τον Oliver και τον κ. Perlman στην περιπλάνησή τους στο Grotti di Catulla, τα ερείπια μιας ρωμαϊκής βίλας που βρίσκεται στην άκρη της χερσονήσου Sirmione. Δροσιστείτε καθώς ο Elio κολυμπά στην περίτεχνη πισίνα της βίλας, στα γραφικά νερά του Laghetto dei Riflessi, τα κρυστάλλινα γαλάζια κύματα της Jamaica Beach και στα ρηχά νερά του μυστικού μέρους που μοιράζεται με τον Oliver, τη Fontanile Quarantina. Μπορείτε ακόμη να προσποιηθείτε ότι κάνετε πεζοπορία μαζί με το ζευγάρι στην κορυφή του Cascata delle Marmore, το οποίο χτίστηκε στην πραγματικότητα από τους αρχαίους Ρωμαίους το 271 π.Χ..