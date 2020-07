Eat Chic | 5 ενδιαφέρουσες αφίξεις στην πόλη για το καλοκαίρι

Ανθισμένες ταράτσες για δροσιστικά cocktails, funky ice-cream spots που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τα 80s, σοφιστικέ wine bars και εξωτικές γεύσεις με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα συνθέτουν τις νέες γαστρονομικές αφίξεις του καλοκαιριού στην πόλη. Από το καινούργιο εγχείρημα του chef Βασίλη Καλλίδη στα νότια προάστια μέχρι τη γευστική σύμπραξη του ταλαντούχου Αλέξανδρου Τσιοτίνη με την ομάδα των Clumsies, αυτές είναι οι νέες ενδιαφέρουσες προσθήκες στον χάρτη της πόλης.

Somewhere x Pink Flamingo

Ο Βασίλης Καλλίδης στήνει την κουζίνα του δίπλα στην πισίνα του boutique hotel Somewhere, σε ένα pop up project που φέρνει νότια τα bao και τα dim sum.

Τα bamboo streamers και τα wok παίρνουν φωτιά, καθώς ο σεφ μαγειρεύει μπροστά σας και οι παρέες μοιράζονται τα πάντα πάνω στο τραπέζι, ακριβώς όπως θα έκανε ο Βασίλης στο σπίτι του. Το Pink Flamingo, από το κέντρο της Αθήνας, κατεβαίνει στο boutique hotel και το pop up εστιατόριο στήνεται σε έναν δροσερό και όμορφο κήπο, ακριβώς πάνω από την αθηναϊκή Ριβιέρα.

Δοκιμάστε αφράτα bao γεμιστά με ψητό χοιρινό ή πάπια και hoisin sauce, δροσερή σαλάτα με udon noodles και λάιμ, αχνιστά dim sums με γαρίδα η κοτόπουλο και soy sauce και το epic crispy chicken bao burger. Μη ξεχάσετε στο τέλος το double chocolate cookie sandwich.

Αγίου Παντελεήμονος, Βουλιαγμένη. Ανοιχτά: Τετάρτη έως και Κυριακή, 08:30-00:30.

The Foundry Suites Athens Cocktail Bar on The Roof

Το Cocktail Bar on The Roof σερβίρει λαχταριστά cocktails στην ανθισμένη ταράτσα του The Foundry Suites, ανασύροντας οικείες μνήμες από μυρωδάτες αθηναϊκές αυλές και δροσερά καλοκαιρινά βράδια με φίλους και αγαπημένους.

Η ταράτσα του κτιρίου, που αναπαριστά την τυπική αυλή μιας παραδοσιακής ελληνικής κατοικίας, προσφέρει ένα υπερυψωμένο κατάφυτο και σκιερό σημείο συνάντησης, χαλάρωσης και διασκέδασης. Εν μέσω της μοναδικής ελληνικής βλάστησης από ελιές και ροδιές, λεβάντα, ευωδιαστά φυτά και αμπέλια, ένας διάδρομος από μαρμάρινες πλάκες είναι σχεδιασμένος για να προσανατολίζει το βλέμμα του παρατηρητή σε διαφορετικά οπτικά μονοπάτια.

Τα Signature Cocktails του The Foundry Cocktail Bar επιμελήθηκε η Αναστασία Τριανταφυλλίδη, διακεκριμένη bartender που έχει αφήσει το στίγμα της στο Noel, το Zurbaran Athens και Το Λοκάλι. Χρησιμοποιώντας φρούτα, βότανα, καρπούς και μυρωδικά, τα cocktails συνδυάζουν τη νοσταλγία με την πρωτοτυπία, την οικεία μυρωδιά και γεύση με την φρεσκάδα της καινούργιας ματιάς.

Σαρρή 40, Ψυρρή

Spoild

Το νέο ice-cream bar που άνοιξε τις πόρτες του στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί το νέο project της επιτυχημένης ομάδας που κρύβεται πίσω από τους Lukumades. Εδώ,Μέσα από τη νέα μέθοδο επεξεργασίας που φέρνει το Spoild, ένα ειδικό "κομπρεσέρ" δίνει στο -δικής του παραγωγής gelato- μια μοναδική, βελούδινη μορφή, σε παγωτό ή milkshake. Η ομάδα του Spoild έχει φροντίσει ώστε να βρείτε πολλές προτάσεις συνδυασμών γεύσεων όπως η Pavlova, το Banoffee, το Tiramisú κ.α. ενώ αν θέλετε να πειραματιστείτε περισσότερο, μπορείτε να διαλέξετε τα αγαπημένα σας υλικά από τις απεριόριστες build-your-own επιλογές που προφέρονται. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να επιλέξετε την βάση παγωτού που σας αρέσει και να προσθέσετε διαφορετικά mix-ins και toppings.

Βουλής 5, Σύνταγμα

Materia Prima

Για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στα κρασιά, το Materia Prima είναι το ιδανικό μέρος. Η wine list σας προσκαλεί σε ένα παιχνίδι με στόχο την εκπαίδευση και τη διεύρυνση του οινικού ορίζοντα - θα δείτε ασυνήθιστες κατηγορίες και ευχάριστες εκπλήξεις και όχι άλλη μία μακροσκελή τυπική λίστα. Θα βρείτε 30-40 ετικέτες κρασιού σε ποτήρι (η λίστα ανανεώνεται τακτικά), ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε τα δύο υπόγεια κελάρια και να επιλέξετε να ανοίξετε οποιαδήποτε φιάλη θέλετε από τις περίπου 400 που φυλάσσονται στην κάβα. Σας περιμένουν επιλογές από Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, με πολλές ετικέτες - κλασικές αξίες.

Πλατεία Μεσολογγίου 3, Παγκράτι

Καφενείον ΣΙ ΤΙ ΣΙ

Ένα σύγχρονο αστικό καφενείο, που γεννήθηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης ως μια δημιουργική συνεργασία, έρχεται να αναδείξει την ελληνική κουζίνα σε συνδυασμό με ξεχωριστές fine drinking εμπειρίες. Ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης με τη δημιουργική του ματιά, επαναπροσδιορίζει τις γευστικές μας παραδόσεις και συστήνει ξανά αγαπημένα πιάτα υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελληνικής μαγειρικής κουλτούρας. Εμπνευσμένοι μεζέδες και παραδοσιακά εδέσματα, πιάτα to share και ορεκτικά που θα μπορεί να επιλέξει κανείς από έναν πληθωρικό δίσκο, είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις που δεσπόζουν στην κάρτα, στην οποία πρωταγωνιστούν η έμπνευση του σεφ και η αγάπη για την αυθεντικότητα.

Καλαμιώτου 15, Αθήνα