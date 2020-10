Δυναμικά άνοιξε τις διαδικτυακές της πύλες η Art Athina μέσω της πλατφόρμας Αrt Athina Virtual και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία στο φιλότεχνο κοινό. Η Αrt Athina Virtual έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Keeping Things in the right Order_Kiki Kolympari_Athens Art Gallery