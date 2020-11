Η Charlotte Gainsbourg πρωταγωνιστεί σε μία ταινία μικρού μήκους για το Zara Home

Κόρη δύο θρυλικών προσωπικοτήτων, της Jane Birkin και του Serge Gainsbourg, η Charlotte Gainsbourg συνδυάζει τα καλύτερα γονίδια των διάσημων γονιών της, και καταφέρνει να ξεχωρίσει χάρη στην ιδιαίτερη προσωπικότητά της και τη μοναδική αίσθηση του στυλ. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες (The Science of Sleep, I Not There, Melancholia) και έχει δείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει την τέχνη της ακόμα και στις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις, όπως το Nymphomaniac του Lars von Trier.

Ο τελευταίος ρόλος της Gainsbourg είναι στο Exposure, μια κομψή ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Fabien Baron, που αποτελεί και την καμπάνια του Zara Home για το φθινόπωρο του 2020.

Η ταινία ξεκινά με τον χαρακτήρα της Gainsbourg να ξυπνά σε λευκά κλινοσκεπάσματα και να αρπάζει τη φωτογραφική της μηχανή SLR για να τραβήξει τον εαυτό της μέσα από έναν καθρέφτη στην οροφή. Στη συνέχεια περπατά γύρω από το ρουστίκ σπίτι της, επενδεδυμένο με καθρέφτες, κοιτάζοντας συνεχώς την αντανάκλασή της. Στον χώρο του στούντιο, εμμένει στις εικόνες που τραβά. Καθ 'όλη τη διάρκεια, το κοινό μπορεί να ρίξει μια ματιά στη συλλογή Zara Home που διακατέχεται από μια μινιμαλιστική αισθητική.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης μεταφέρει την πρωταγωνίστρια στην Praia da Adraga όπου εκτυλίσσεται μία μυστηριώδης σκηνή. Η Gainsbourg σηκώνει τη μηχανή της για να φωτογραφίσει μία φιγούρα ψηλά στα βράχια και μόνο όταν επιστρέφει σπίτι της και εμφανίζει τα αρνητικά, συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για την ίδια.

Αντί να εστιάζει ανοιχτά στα αντικείμενα, ο Baron χρησιμοποιεί διακριτικά κομμάτια από τη συλλογή για να ενισχύσει τη διάθεση. Το Exposure είναι μια ταινία για την ταυτότητα και το πώς αυτή αντανακλάται μέσω του φακού ενός φωτογράφου - ένα συναίσθημα που ισχύει επίσης για τον τρόπο με τον οποίο "ντύνει" κάποιος το σπίτι του.