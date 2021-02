Τριάντα καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο και με διαφορετικές τεχνικές συγκεντρώνει το Miracolo, ένας νέος ιστότοπος αφιερωμένος σε προσιτά art prints. Πρόκειται για μια νέα ιδέα που ξεκίνησε από την Amélie du Chalard και την Aude de Casabianca, με μότο "All you need is Art", για να λειτουργήσει ως ο αόρατος δεσμός μεταξύ εσάς και του καλλιτέχνη.

Τα art prints επιλέγονται για την ισχυρή καλλιτεχνική τους προσέγγιση, την αρχική τεχνογνωσία και τα μηνύματα που μεταφέρονται μέσα από τα έργα. Αυτές οι εκδόσεις, ψηφιακά σφραγισμένες σε χαρτί τέχνης, είναι έργα τέχνης από μόνα τους. Η έκδοσή τους περιορίζεται σε 30 αντίγραφα. Η σφράγιση που χρησιμοποιείται είναι μια τεχνική αποτύπωσης ενός μοτίβου σε ένα φύλλο χαρτιού που είχε ήδη προετοιμαστεί. Η εικόνα λαμβάνεται πιέζοντας ένα χαρτί πάνω σε ένα ψηφιακό πλέγμα με μελάνια υψηλής ποιότητας. Τα χαρτιά είναι όλα φυσικά και αυστηρά επιλεγμένα, κατασκευασμένα από κάνναβη, lokta, βαμβάκι ή είδη ξύλου. Με κρόσσια, ραβδωτά ή λεία άκρα, τα χαρτιά προέρχονται από το Νεπάλ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αίγυπτο και τη Γερμανία.

Το Miracolo είναι 100% ψηφιακό και προσφέρει μία διαισθητική πλοήγηση ανάμεσα στις δύο συλλογές, μία μόνιμη και μία προσωρινή. Το εύρος των τιμών κυμαίνεται από 80 € έως το μέγιστο 350 €. Κάθε έργο τέχνης εκτυπώνεται σε 30 αντίγραφα και 3 διαφορετικά μεγέθη. Το Miracolo προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε συλλέκτη να αγοράσει ένα έργο τέχνης με ή χωρίς πλαίσιο. Μόλις επιλέξετε ένα έργο τέχνης, αυτό προβάλλεται - εκτός από μόνο του - σε έναν οικείο χώρο ώστε να αντιληφθείτε καλύτερα την αισθητική και το μέγεθός του στον τοίχο. Κάθε παραγγελία συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό γνησιότητας, ενώ αν ο συλλέκτης δεν είναι ευχαριστημένος από το έργο, το ταξίδι επιστροφής είναι δωρεάν για όλη την Ευρώπη.

Κάθε μήνα, το Miracolo ενισχύει το έργο ενός καλλιτέχνη με μία αποκλειστική πρόταση που διαρκεί μόνο για ένα μήνα. Σύμφωνα με την Amélie du Chalard και την Aude de Casabianca, το Miracolo είναι: "Η θέληση να συγκεντρώσουμε δύο κόσμους, που δεν είχαν σχεδόν καθόλου την προδιάθεση να συναντηθούν. Από τη μία πλευρά, ταλαντούχοι καλλιτέχνες - προικισμένοι με μια μοναδική τεχνογνωσία και μεταφέροντας ένα δυνατό μήνυμα - αλλά μερικές φορές ακόμα λιγότερο γνωστό επειδή τώρα ξεκινούν ή επειδή δεν διαθέτουν τα κανάλια να γίνουν γνωστοί. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι ως προς την τέχνη, αλλά που, για πολλούς λόγους, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Το Miracolo είναι το θαύμα αυτής της συνάντησης!".

Το 2015, η Amélie du Chalard εξέτασε εκ νέου την παραδοσιακή μορφή μίας γκαλερί σύγχρονης τέχνης δημιουργώντας το Zeuxis, ενώνοντας ένα website με ένα art space. To 2018 μετονομάστηκε σε Amelie Maison d’art. Με 15ετή προϋπηρεσία στο marketing και την επικοινωνία σε μεγάλα brands, η Aude de Casabianca εργάζεται ως διευθύντρια μάρκετινγκ σε έναν μεγάλο διεθνή όμιλο. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, είναι μία λάτρης της σύγχρονης τέχνης, καθώς λόγω της οικογένειάς της (μητέρα γλύπτρια και πατέρα συλλέκτη έργων τέχνης) περιβαλλόταν πάντα από καλλιτέχνες.