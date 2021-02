Ο όμιλος LVMH συνεργάζεται με τον Jay-Z

Ο Jay-Z και ο πολυτελής όμιλος LVHM ενώνουν τις δυνάμεις τους στο fine drinking. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, μέσω των The New York Times, ο επιτυχημένος ράπερ πούλησε το 50% του champagne brand του, Armand de Brignac, επίσης γνωστό ως Ace of Spades, στον γαλλικό όμιλο. Αν και οι οικονομικοί όροι της νέας εταιρικής σχέσης δεν έχουν δημοσιευτεί στο κοινό, οι Times ανέφεραν ότι το 2018, το ήμισυ του Armand de Brignac αποτιμήθηκε στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το NYT, η συνεργασία μεταξύ του hip-hop mogul και της εταιρείας συνέβη "πολύ φυσικά" και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να δουν πώς μπορούν να αυξήσουν τη φήμη του brand μαζί με τις άλλες σαμπάνιες, όπως Dom Pérignon, Moët & Chandon , Ruinart, Krug και Veuve Clicquot. Η επιχειρηματική τους συμφωνία έρχεται επίσης σε μια δύσκολη στιγμή για τη βιομηχανία της σαμπάνιας, η οποία είδε τις πωλήσεις του ποτού να πέφτουν κατά ένα πέμπτο λόγω της μείωσης των εκδηλώσεων, των εορτασμών και του συνεχιζόμενου κλεισίματος της εστίασης εν μέσω της πανδημίας, σύμφωνα με το WWD.

Getty Images Armand de Brignac

"Ακολουθούσαμε την επιτυχία της τα τελευταία χρόνια και σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι τρελό. Οι περισσότερες ετικέτες σαμπάνιας βλέπουν πολύ μέτρια ανάπτυξη, και ο ίδιος απλώς ανεβαίνει σκαλιά. Δοκιμάσαμε τη σαμπάνια και είπαμε, ναι, υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε μαζί ", δήλωσε ο Philippe Schaus, διευθύνων σύμβουλος της Moët Hennessy, σε συνέντευξή του στο WWD. "Είμαστε ήδη παγκόσμιοι ηγέτες με τις περίφημες σαμπάνιες μας - Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot και Ruinart - αλλά η Armand de Brignac δημιούργησε μια άλλη κλάση και από μία άποψη έφερε μία επανάσταση στην κατηγορία του κύρους, γι 'αυτό θέλαμε να γίνουμε μέρος της. Άνοιξε τη σαμπάνια σε ένα νέο πελατολόγιο, οπότε υπό αυτή την έννοια, είναι μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας".