Come Fly With Me | Το βιβλίο που αποθεώνει το γκλαμ dress code των stars στο αεροδρόμιο

Τα αεροπορικά ταξίδια ήταν κάποτε μια chic δραστηριότητα. Στο απόγειό τους, τις δεκαετίες του '50 και του '60, οι ταξιδιώτες έτρωγαν αστακούς μέσα στα αεροπλάνα, έπιναν cocktails και φορούσαν τα πιο glamorous ρούχα της εποχής.

Αυτή ακριβώς την εικόνα που ακολούθησε με κάποιες παραλλαγές και τις επόμενες δεκαετίες, θέλησε να αποτυπώσει το νέο βιβλίο των εκδόσεων Rizzoli με τίτλο 'Come Fly With Me'. Πρόκειται για ένα βιβλίο με παπαρατσικές φωτογραφίες που απαθανάτιζαν τους celebrities, όπως η Brigitte Bardot, η Marilyn Monroe, η Joan Collins, ο Paul McCartney και ο Prince με τα πιο ξεχωριστά looks στο αεροδρόμιο.

"Είναι η ποικιλομορφία που με συναρπάζει σχετικά με τα ρούχα που φοράει κανείς για να ταξιδέψει αεροπορικά” λέει η συγγραφέας Jodi Peckman στο Wallpaper. "Οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους απόψεις για το τι λειτουργεί για τα αεροπορικά ταξίδια. Βλέπεις τα πάντα από τα σύνολα με designer items από την κορυφή μέχρι τα νύχια μέχρι τα πιο βρώμικα ρούχα”.

Η Peckman που υπήρξε διευθύντρια φωτογραφίας και καλλιτεχνική διευθύντρια του περιοδικού Rolling Stone επέλεξε με αυστηρό κριτήριο τις φωτογραφίες: "Για να συμπεριληφθεί σε αυτό το βιβλίο έπρεπε κυρίως να είναι τέλεια φωτογραφία. Έπρεπε επίσης να είναι συναρπαστική για να την κοιτάξεις. Το δεύτερο πιο σημαντικό ήταν το περιεχόμενο- ποιον θα ήθελε ο κόσμος να δει και ποιος αντιπροσώπευε καλύτερα την εποχή”. Στις φωτογραφίες συμπεριλαμβάνονται stars από τον Frank Sinatra και τον Dean Martin μέχρι τους Rolling Stones και τον Muhammad Ali.

Το βιβλίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των τελευταίων 60 ετών και καταγράφει τη μόδα, το στιλ και τη συμπεριφορά των celebrities μέσα στα αεροδρόμια. Η συλλογή των φωτογραφιών είναι μια ωδή στη διασκέδαση του να ταξιδεύεις με αεροπλάνο με μια πινελιά νοσταλγίας, ειδικά μετά από ένα χρόνο πανδημίας που περιόρισε τα αεροπορικά ταξίδια για τους περισσότερους.