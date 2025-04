To Πάσχα στο Parklane Resort & Spa στην Λεμεσό είναι εμπειρία!

Από την αρχή του χρόνου φλέρταρα με την ιδέα ενός ταξιδιού εκτός Ελλάδας. Και η Κύπρος είναι μια πολύ καλή επιλογή δεδομένου πως εκεί ζει πλέον η κολλητή μου φίλη. Μήπως να κλείσω εκεί και τις διακοπές του Πάσχα;

By the way, το Πάσχα στο Parklane θα έχει διάφορες δραστηριότητες και happenings όπου μικροί και μεγάλοι θα περάσουν φανταστικά.

Δείτε εδώ: Parklane Luxury Collection Limassol Cyprus Easter activities 2025 by Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol - Issuu

Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης ξέρω πως θα επιλέξω το καλύτερο και αυτό δεν είναι άλλο από το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στην κοσμοπολίτικη Λεμεσό που έχει και το Nammos Limassol και το The Retail Village με τις monobrands μπουτίκ!

Το Parklane Resort& Spa Limassol φημίζεται για την πολυτέλειά του, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθώς και τις πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές που απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε οικογένειες.

Διαμονή & The Bespoke Collection

Το Parklane προσφέρει μια ποικιλία μοντέρνων δωματίων καθώς και πολυτελείς σουίτες και βίλες. Το ξενοδοχείο έχει λανσάρει την Bespoke Collection που ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα προνομίων και εκλεπτυσμένων παροχών για όσους κλείσουν διαμονή σε οποιαδήποτε σουίτα ή βίλα, οι οποίες είναι όλες σχεδιασμένες για να προσφέρουν την απόλυτη άνεση, ιδιωτικότητα και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

H Bespoke Collection, αποτελεί έναν αποκλειστικό προορισμό πολυτέλειας, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και εξατομικευμένες εμπειρίες μέσα από δύο ξεχωριστές κατηγορίες – τη Bespoke Suites Collection και τη Bespoke Top Tier Collection. Από ιδιωτικό check-in και μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, μέχρι αποκλειστικές καμπάνες στην παραλία, απεριόριστο minibar, πρόσβαση στο spa και μοναδικές εμπειρίες, αυτή δεν είναι απλώς μια διαμονή η Bespoke Collection μετατρέπει τη διαμονή σε μία αξέχαστη εμπειρία γεμάτη ρομαντισμό, χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές.

Ευεξία & spa

Το Kalloni Spa είναι ένας παράδεισος χαλάρωσης, με 14 αίθουσες θεραπείας και το μοναδικό κέντρο θαλασσοθεραπείας στο νησί. Οι επισκέπτες μπορούν να αναζωογονηθούν σε treatments με προϊόντα από κορυφαίες μάρκες όπως η Biologique Recherche, η 111Skin και η Augustinus Bader.

Ιδανικό για οικογενειακές διακοπές

Το Explorers Kids Club, ένα από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο, παρέχει εξειδικευμένες δραστηριότητες για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Τα παιδιά μπορούν να πλατσουρίσουν στην εξωτερική πισίνα, ενώ οι γονείς απολαμβάνουν ηρεμία και χαλάρωση.

Eιδυλλιακό περιβάλλον

Οι τρεις εξωτερικές πισίνες του Parklane περιλαμβάνουν μια κύρια πισίνα, μια lifestyle πισίνα μόνο για ενήλικες και την πισίνα Vithos με θαλασσινό νερό. Το θέρετρο διαθέτει επίσης ιδιωτικές καμπάνες δίπλα στην πισίνα και την παραλία για μια προσωπική απόδραση ή ένα ιδιωτικό δείπνο κάτω από τα αστέρια.

Εκλεκτοί χώροι εστίασης

Το Nammos Limassol, μέρος του θρυλικού Nammos World, φέρνει την εμπειρία του Nammos στην Κύπρο, προσφέροντας ένα μείγμα μεσογειακής κουζίνας, signature cocktails και αποκλειστική ζωντανή ψυχαγωγία με διεθνείς DJs και καλλιτέχνες. Αποτυπώνει την ουσία της υψηλής ποιότητας όσο αφορά στην εστίαση καθώς και στις live ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο, το Nammos Limassol λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρουσιάζοντας ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων με, ειδικές παραστάσεις προσκεκλημένων και εποχιακές γιορτές, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία για τους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το La Petite Maison (LPM) προσφέρει μια αυθεντική μεσογειακή γαστρονομική εμπειρία εμπνευσμένη από τη γαλλική Ριβιέρα. Ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα με τοποθεσίες στο Λονδίνο, το Ντουμπάι, τη Ντόχα, το Μαϊάμι και τη Μύκονο, το LPM στο Parklane διαθέτει μια εκπληκτική βεράντα με θέα στη θάλασσα, ιδανική για φαγητό με θέα στους υπέροχους κήπους και την θάλασσα.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καθημερινά cocktails στο μπαρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, δείπνο, να επιδοθούν στο brunch που σερβίρεται κάθε Σαββατοκύριακο και τις τοπικές αργίες και να ψυχαγωγηθούν στο πλαίσιο ενός προσεκτικά επιμελημένου calendar εκδηλώσεων που αποθεώνει τη μεσογειακή κουλτούρα.

https://issuu.com/parklanecyprus/docs/la_petite_maison_events_calendar_2025

The Gallery, ένας πανασιατικός γευστικός προορισμός με εκπληκτική θέα στη Μεσόγειο, ιδανικό για μεσημεριανό και βραδινό. Επίσης προσφέρει μια εξαίρετη επιλογή από shisha με μεθυστική θέα στη θάλασσα.

Το Vithos Pool Bar, προσφέρει δροσιστικά κοκτέιλ και ελαφριά γεύματα δίπλα στην πισίνα με θαλασσινό νερό.

Il Teatro, το ιταλικό εστιατόριο που περιτριγυρίζεται από διάφορα βότανα και λεμονόδεντρα δίπλα από την κεντρική πισίνα.

Δραστηριότητες & ψυχαγωγία

Το Parklane εξυπηρετεί και τους ταξιδιώτες που αγαπούν τη δράση μέσα από κορυφαίες εγκαταστάσεις γυμναστικής. Εδώ υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με θέα στη θάλασσα, εσωτερική πισίνα, γήπεδα τένις, γήπεδο padel και γήπεδα πολλαπλών χρήσεων.



Επίσης, αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τα μέσα Μαΐου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια συναρπαστική σειρά με events - από live υπαίθριες κουβανέζικες βραδιές μέχρι δραστηριότητες φιλικές προς όλη την οικογένεια.

https://issuu.com/parklanecyprus/docs/nammos_events_calendar_2025

Πάσχα στο Parklane σημαίνει ένα tailor-made ταξίδι στις αισθήσεις — ανάμεσα σε signature εμπειρίες, κορυφαία γαστρονομία και διαμονή με στιλ. Εδώ, κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη για να σε κακομάθει. Γιατί φέτος, το Πάσχα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι μια υπόσχεση: ότι το καλύτερο… αξίζει να το ζήσεις!