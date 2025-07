Απόδραση στο The Romanos, A Luxury Collection Resort | Εκεί που η καρδιά της Μεσσηνίας συναντά τη σύγχρονη πολυτέλεια

Η ημέρα στο The Romanos, A Luxury Collection Resort στην Costa Navarino ξεκινά από τη στιγμή που οι ακτίνες του ηλίου εισβάλουν γλυκά από τα παράθυρα του δωματίου. Μία στιγμή ηρεμίας, η οποία συνεχίζεται, όταν ανοίγοντας την μπαλκονόπορτα, το βλέμμα σου συναντιέται με την ανθισμένη φύση και την απρόσκοπτη θέα στη φαινομενικά αέναη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους. Μερικές ανάσες, με συνοδεία καφέ, αρκούν για να αποβάλλεις το στρες και να ενδώσεις σε μία ολιστική εμπειρία που αφενός ικανοποιεί κάθε σου αίσθηση κι αφετέρου μεριμνεί για την ουσιαστική ευεξία – εκείνη που πηγάζει από μέσα μας.

Σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Costa Navarino, το The Romanos, A Luxury Collection Resort ξεχωρίζει για τις επιλογές διαμονής – από ευρύχωρα δωμάτια με ευφυή αρχιτεκτονική, μοναδική θέα και άνετο design και ιδιωτικές infinity pools στα περισσότερα από αυτά έως σουίτες των 82 τ.μ. και βίλες που μπορούν να αγγίζουν ακόμα και τα 600 τ.μ. - και για τη αναπολογητική αίσθηση απόδρασης που γεννά μέσα σου από το πρώτο λεπτό, στη διαδρομή που εκτελεί το buggy από τη reception έως το προσωπικό σου καταφύγιο.

Ένας μικρόκοσμος σύγχρονης πολυτέλειας, στον οποίο κάθε στοιχείο φαίνεται να είναι τοποθετημένο με απόλυτη ακρίβεια. Το φυσικό κάλλος εκτείνεται μπροστά σου ως μία αρμονική προέκταση του τοπίου και της ομορφιάς της Μεσσηνίας, την οποία η Costa Navarino δεσμεύεται σε επίπεδο περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.

Για τους επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και ιδιωτικότητας, οι βίλες του ξενοδοχείου αποτελούν ιδανική επιλογή. Το Romanos Ionian Exclusive συγκροτείται από δέκα παραθαλάσσιες βίλες με ιδιωτική πισίνα και προσωπικό μπάτλερ, ενώ οι δύο Royal Villas διαθέτουν ιδιωτικό γυμναστήριο, σάουνα και χώρο σπα, μεγάλη πισίνα, ευρύχωρη βεράντα, ιδιωτικό BBQ, ενώ καλύπτεται και η ενδεχόμενη μεταφορά με λιμουζίνα από/προς τα αεροδρόμια της Αθήνας ή της Καλαμάτας και χρήση του ελικοδρομίου.

Στο Anazoe Spa για ουσιαστικό me time

Ανάμεσα στις στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης με το υγρό στοιχείο, το Anazoe Spa φλερτάρει με τη διάθεσή σας για πραγματική αποσυμπίεση και προσφέρει μία μοναδική συλλογή θεραπειών που βασίζονται στον αρμονικό συνδυασμό της αρχαίας θεραπευτικής εμπειρίας με τη σύγχρονη κοσμετολογία. Με το όνομά του να εμπνέεται από μία ελληνική λέξη, την αναζωογόνηση, το βραβευμένο spa spot του The Romanos, A a Luxury Collection Resort παρουσιάζει εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης, με στόχο την ανανέωση σώματος και πνεύματος - αυτό που οι αρχαίοι ημών πρόγονοι συνόψιζαν στο ρητό "νους υγιής εν σώματι υγιεί".

Βασισμένο στις πρακτικές υγείας και ομορφιάς της αρχαίας Ελλάδας, το spa, του οποίου η έκταση αγγίζει τα 4.000 τ.μ., παρουσιάζει έναν μοναδικό συνδυασμό θεραπειών, τις signature ελαιοθεραπείες (oleotherapy®) που έχουν τις ρίζες τους σε επιγραφές που βρέθηκαν σε ανασκαφές στο παρακείμενο παλάτι του Νέστορος, ενώ πολλές από τις θεραπείες που προσφέρονται στο spa αποτελούν μετεξέλιξη θεραπευτικών πρακτικών του Ιπποκράτη (460-377π.Χ), πατέρα της σύγχρονης Δυτικής Ιατρικής, που περιέγραφε το ελαιόλαδο ως το καλύτερο θεραπευτικό υλικό.

Στα ατού της εμπειρίας, το γεγονός ότι οι θεραπείες πραγματοποιούνται με τη συνοδεία χαλαρωτικής μουσικής, βασισμένης σε αρχαιοελληνικούς ρυθμούς, σε πλήρη σύνδεση με την πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων ότι η μουσική είναι ένα θείο δώρο, ικανό να θεραπεύσει τόσο το σώμα όσο και την ψυχή, αλλά κι είναι τριήμερο retreat, αφιερωμένο στην ουσιαστική έννοια της ευζωίας.

Ο λόγος για το Longevity Inside Out στο Anazoe Spa (11–13 Ιουλίου), ένας μικρός ύμνος στην ευεξία, τη μακροζωία, την ομορφιά που πηγάζει από μέσα μας. Το πρόγραμμα προσφέρει μία σειρά από εξειδικευμένες περιποιήσεις δέρματος, διατροφική καθοδήγηση και ομιλίες ειδικών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν ξεχωρίζουν ο καθηγητής δερματολογίας Dr. Uwe Paasch και ο διατροφολόγος Δημήτρης Πέππας, οι οποίοι μέσα από τις γνώσεις και τις πρακτικές συμβουλές πρόληψης, έχουν τρόπο να αλλάξουν τη ζωή μας.

Νέες γαστρονομικές προτάσεις όπου η πολυτέλεια συναντά την αυθεντικότητα

Η γεύση δεν θα μπορούσε να μείνει παραπονεμένη. Γνωστή για την υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία και τη διάθεση να εξελίσσεται, η Costa Navarino εγκαινίασε φέτος το καλοκαίρι μία δημιουργική συνεργασία με τον σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη και την ομάδα του βραβευμένου με αστέρια Michelin εστιατορίου του στην Αθήνα, CTC. Κι εγένετο, το Paráfrasi by CTC. Ένα σημείο συνάντησης παραδοσιακών συνταγών και σύγχρονων μαγειρικών τεχνικών.

Στη γευστική Paráfrasi του Αλέξανδρου Τσιοτίνη, η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, με ελληνικό χαρακτήρα, αυστηρά επιλεγμένη και τα συστατικά προέρχονται, όπου είναι δυνατόν, από μικρούς παραγωγούς. Κάπως έτσι, ο βραβευμένος σεφ και η ομάδα του παρουσιάζουν μία σύγχρονη απόδοση της παραδοσιακής εγχώριας κουζίνας, προτείνοντας ένα μενού με πιάτα πλούσια σε γεύση, δημιουργικότητα και νοσταλγία.

Ταυτόχρονα, σε απόλυτη αρμονία με τις αρχές αειφορίας της Costa Navarino, οι χώροι εστίασης υιοθετούν πρακτικές βιώσιμης γαστρονομίας, όπως η φιλοσοφία "nose-to-tail" για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των πρώτων υλών και η χρήση τοπικών, εποχιακών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Μία δοκιμή με το νέο μενού των εστιατορίων στο Navarino Dunes θα σας βοηθήσει να το αντιληφθείτε your way.

Αναπόσπαστο κομμάτι της διαμονής είναι και οι αυθεντικές εμπειρίες, όπως φιλοσοφικοί περίπατοι, οι βραδιές αστρονομίας, το μάθημα παραδοσιακής Μεσσηνιακής κουζίνας με γυναίκες της περιοχής, η γευσιγνωσία ελαιόλαδου, τα σεμινάρια παραδοσιακού κεντήματος, μίας τέχνης σημαντικής που οφείλουμε να διατηρήσουμε εν ζωή, αλλά και η αθλητική εμπειρία στα τέσσερα γήπεδα γκολφ και στα δεκαεπτά υπερσύγχρονα για τέννις-padel & pickleball.

Κάτι μου λέει ότι φέτος το καλοκαίρι ίσως να συναντηθούμε σε ένα ή και περισσότερα σημεία του resort συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στο Top 50 των "Best Resorts in the World" και στην πρώτη θέση στην κατηγορία Best Resorts - Greece στα Readers’ Choice Awards 2024 του Condé Nast Traveller.