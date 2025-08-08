Follow us

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Από τα πιο μεγάλα και διάσημα νησιά μέχρι τα πιο μινιόν και low-profile, οι Κυκλάδες αποτελούν το απόλυτο καλοκαιρινό απωθημένο μας και ιδού οι ωραιότερες παραλίες τους όπου θα γεμίσουμε και φέτος μπαταρίες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-08-2025

Από τα πιο μεγάλα και διάσημα νησιά μέχρι τα πιο μινιόν και low-profile, οι Κυκλάδες αποτελούν το απόλυτο καλοκαιρινό απωθημένο μας και ιδού οι ωραιότερες παραλίες τους όπου θα γεμίσουμε και φέτος μπαταρίες για το χειμώνα.

Αμοργός

Η Αμοργός συνδυάζει άγρια γοητεία, χαλαρώτητα και υπέροχες παραλίες. Τις πιο διάσημες βουτιές θα τις κάνετε στα νοτιοανατολικά, στη διαδρομή από τη Χοζοβιώτισσα προς την Κάτω Μεριά: στη μικροσκοπική βοτσαλάδα της Αγίας Άννας και στα τιρκουάζ νερά του Μούρου – απαραίτητη η μάσκα για το βυθό και τις σπηλιές. Πιο μοναχικό σκηνικό θα βρείτε στην ίδια πλευρά του νησιού στο Αμμούδι, οδηγώντας σε χωματόδρομο και έπειτα μισάωρο περπάτημα. Χωρίς κοσμοσυρροή -καθώς δεν φτάνει το λεωφορείο- υπάρχει η αμμουδιά στα Παραδείσια. Στην πλευρά της Αιγιάλης ιδιαίτερα δημοφιλής είναι φυσικά η μεγάλη αμμουδιά του οικισμού με τα αρμυρίκια, τα μπαρ και σκηνικό… στρωματσάδας χύμα στο κύμα μέχρι πρωίας, αλλά και οι παραλίες στα πέριξ: η Λεβρωσός, η Ψιλή Άμμος και ο Άγιος Παύλος. Γύρω από τα Κατάπολα υπάρχουν παραλίες προσβάσιμες με καΐκι και μονοπάτια, με πιο γνωστές τη μεγάλη αμμουδιά Μαλτέζι και τις βραχώδεις Πλάκες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο athinorama.gr 

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

