Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Από τα πιο μεγάλα και διάσημα νησιά μέχρι τα πιο μινιόν και low-profile, οι Κυκλάδες αποτελούν το απόλυτο καλοκαιρινό απωθημένο μας και ιδού οι ωραιότερες παραλίες τους όπου θα γεμίσουμε και φέτος μπαταρίες για το χειμώνα.

Αμοργός

Η Αμοργός συνδυάζει άγρια γοητεία, χαλαρώτητα και υπέροχες παραλίες. Τις πιο διάσημες βουτιές θα τις κάνετε στα νοτιοανατολικά, στη διαδρομή από τη Χοζοβιώτισσα προς την Κάτω Μεριά: στη μικροσκοπική βοτσαλάδα της Αγίας Άννας και στα τιρκουάζ νερά του Μούρου – απαραίτητη η μάσκα για το βυθό και τις σπηλιές. Πιο μοναχικό σκηνικό θα βρείτε στην ίδια πλευρά του νησιού στο Αμμούδι, οδηγώντας σε χωματόδρομο και έπειτα μισάωρο περπάτημα. Χωρίς κοσμοσυρροή -καθώς δεν φτάνει το λεωφορείο- υπάρχει η αμμουδιά στα Παραδείσια. Στην πλευρά της Αιγιάλης ιδιαίτερα δημοφιλής είναι φυσικά η μεγάλη αμμουδιά του οικισμού με τα αρμυρίκια, τα μπαρ και σκηνικό… στρωματσάδας χύμα στο κύμα μέχρι πρωίας, αλλά και οι παραλίες στα πέριξ: η Λεβρωσός, η Ψιλή Άμμος και ο Άγιος Παύλος. Γύρω από τα Κατάπολα υπάρχουν παραλίες προσβάσιμες με καΐκι και μονοπάτια, με πιο γνωστές τη μεγάλη αμμουδιά Μαλτέζι και τις βραχώδεις Πλάκες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο athinorama.gr