Παρατήρησε κανείς άλλος αυτή την αλλαγή στο εμβληματικό διαμέρισμα της Carrie Bradshaw;

Στο τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That, η Carrie Bradshaw επισκέπτεται το παλιό της διαμέρισμα όπου ζει αυτή τη στιγμή η φίλη της Lisette.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-08-2025
Getty Images

Η τρίτη και τελευταία σεζόν του And Just Like That έχει απασχολήσει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους τους θαυμαστές της θρυλικής σειράς. Υπάρχουν βέβαια κάποια πράγματα που δεν παρατήρησαν όλοι στα επεισόδια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το φιάλε ης σειράς του HBO Max. Όταν η Carrie Bradshaw χώρισε με τον Aidan και τελικά διακόσμησε την τεράστια μεζονέτα της στο Γκράμερσι, επέστρεψε στο εμβληματικό της διαμέρισμα.

Την περασμένη σεζόν, έδωσε το σπίτι στο οποίο έμενε ως εργένισσα -αυτό στο οποίο έζησε για το μεγαλύτερο μέρος του franchise- στη Lisette​​​, μια εκκολαπτόμενη σχεδιάστρια κοσμημάτων που έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με τη νεαρή Carrie. Έτσι, όταν η νέα ένοικος κάλεσε την πρωταγωνίστριά μας σε ένα πάρτι στο συγκεκριμένο σπίτι, εκείνη δέχτηκε.

Ωστόσο, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από τη στιγμή που η Carrie μπήκε μέσα και βρέθηκε αμέσως αντιμέτωπη με ένα μικρό προθάλαμο που δεν υπήρχε ποτέ πριν. Το κάποτε εκπληκτικά ευρύχωρο μονόκλινο υπνοδωμάτιο της μετατράπηκε σε δύο ξεχωριστούς χώρους.

Ενώ η συγκάτοικός της Lisette​​​ έχει καταλάβει το σαλόνι και την κουζίνα, η φίλη της Carrie έχει καταλάβει την ντουλάπα και το υπνοδωμάτιο. "Μισώ να ζω μόνη", παραδέχεται η Lisette​​​. "Σκέφτηκα ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια συγκάτοικων, θα μου άρεσε πολύ. Αλλά δεν το είπα, καθόλου".

And Just Like That | Πώς μπορεί η Carrie Bradshaw να ζει μια τόσο πολυτελή ζωή;

