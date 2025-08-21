"Ήσυχο, παρθένο και ξεχασμένο από τους τουρίστες": Αυτό το χωριό στην Κρήτη αποθεώνουν οι Γάλλοι

Όσοι επιλέγουν την Κρήτη σπάνια το μετανιώνουν. Αυτή η φράση μας σίγουρα αξίζει να επαναληφθεί! Και για καλό λόγο, αυτό το άλλο μεσογειακό νησί ομορφιάς έχει πολλά πλεονεκτήματα για να σαγηνεύσει τους παραθεριστές. Κρυστάλλινα νερά, παραλίες με λευκή άμμο, ορεινά χωριά με αυθεντική γοητεία, τοπική κουζίνα που θα σας κόψει την ανάσα... Τα τελευταία χρόνια, αυτή η περιοχή, τόσο άγρια όσο και ζωντανή, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς ξένους προορισμούς για Γάλλους παραθεριστές.

"Μόλις μια τρίωρη πτήση από την ηπειρωτική Γαλλία, η αλλαγή σκηνικού είναι ολοκληρωτική και οικονομικά προσιτή. Πράγματι, το νησί απολαμβάνει ηλιόλουστο κλίμα σχεδόν όλο το χρόνο, καθώς και μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων και υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Υπολογίστε ότι θα πληρώσετε κατά μέσο όρο περίπου πενήντα ευρώ ανά διανυκτέρευση για ένα άνετο δίκλινο δωμάτιο και δέκα ευρώ για να νοικιάσετε δύο ξαπλώστρες με ομπρέλα. Αυτό το ήσυχο, παρθένο χωριό σας περιμένει. Η ιδανική βάση σας για χαλαρωτικές διακοπές είναι η Χώρα Σφακίων, στα νοτιοδυτικά της Κρήτης" γράφει η Le Monde.

Ένα κρητικό χωριό ξεχασμένο από τους τουρίστες

Έχει χαθεί η λάμψη των προορισμών όπως η Μύκονος ή η Ίμπιζα; Κάντε ένα βήμα πίσω στο χρόνο μένοντας σε αυτό το μικρό, παρθένο παραθαλάσσιο χωριό. Εδώ, δεν υπάρχουν κλαμπ ή πολυσύχναστες παραλίες. Φωτεινά κάτασπρα σπίτια, οικογενειακές ταβέρνες που σερβίρουν ψητό ψάρι που αλιεύτηκε το ίδιο πρωί, πολύχρωμες βάρκες...

Το χωριό Χώρα Σφακίων αποπνέει μια αυθεντικότητα που τείνει να είναι σπάνια στο νησί, το οποίο κατακλύζεται κατά την υψηλή περίοδο. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα αυτό το χωριό με λιγότερους από 500 κατοίκους επωφελείται από μια εξαιρετική γεωγραφική θέση: "Περιτριγυρισμένο από τα μαγευτικά Λευκά Όρη, είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσετε τα εντυπωσιακά φαράγγια της περιοχής, όπως αυτά της Σαμαριάς (πολύ πιο πολυσύχναστα) και της Ίμπρου".

"Πώς θα φτάσετε στον κρητικό παράδεισο από το Παρίσι; Φυσικά, δια θαλάσσης. Τακτικές πτήσεις συνδέουν το Παρίσι με το Ηράκλειο ή τα Χανιά, τα δύο κύρια αεροδρόμια του νησιού. Στη συνέχεια, μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο ή να πάρετε ένα λεωφορείο για να φτάσετε στη Χώρα Σφακίων σε περίπου τρεις ώρες" σημειώνει το άρθρο. .