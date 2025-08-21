Follow us

Search

"Ήσυχο, παρθένο και ξεχασμένο από τους τουρίστες": Αυτό το χωριό στην Κρήτη αποθεώνουν οι Γάλλοι

Aυτό το μικρό κρητικό χωριό κρύβει θησαυρούς που μπορείτε να ανακαλύψετε σε απόλυτη ηρεμία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 21-08-2025
Getty Images

Όσοι επιλέγουν την Κρήτη σπάνια το μετανιώνουν. Αυτή η φράση μας σίγουρα αξίζει να επαναληφθεί! Και για καλό λόγο, αυτό το άλλο μεσογειακό νησί ομορφιάς έχει πολλά πλεονεκτήματα για να σαγηνεύσει τους παραθεριστές. Κρυστάλλινα νερά, παραλίες με λευκή άμμο, ορεινά χωριά με αυθεντική γοητεία, τοπική κουζίνα που θα σας κόψει την ανάσα... Τα τελευταία χρόνια, αυτή η περιοχή, τόσο άγρια όσο και ζωντανή, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς ξένους προορισμούς για Γάλλους παραθεριστές.

"Μόλις μια τρίωρη πτήση από την ηπειρωτική Γαλλία, η αλλαγή σκηνικού είναι ολοκληρωτική και οικονομικά προσιτή. Πράγματι, το νησί απολαμβάνει ηλιόλουστο κλίμα σχεδόν όλο το χρόνο, καθώς και μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων και υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Υπολογίστε ότι θα πληρώσετε κατά μέσο όρο περίπου πενήντα ευρώ ανά διανυκτέρευση για ένα άνετο δίκλινο δωμάτιο και δέκα ευρώ για να νοικιάσετε δύο ξαπλώστρες με ομπρέλα. Αυτό το ήσυχο, παρθένο χωριό σας περιμένει. Η ιδανική βάση σας για χαλαρωτικές διακοπές είναι η Χώρα Σφακίων, στα νοτιοδυτικά της Κρήτης" γράφει η Le Monde.

Ένα κρητικό χωριό ξεχασμένο από τους τουρίστες

Έχει χαθεί η λάμψη των προορισμών όπως η Μύκονος ή η Ίμπιζα; Κάντε ένα βήμα πίσω στο χρόνο μένοντας σε αυτό το μικρό, παρθένο παραθαλάσσιο χωριό. Εδώ, δεν υπάρχουν κλαμπ ή πολυσύχναστες παραλίες. Φωτεινά κάτασπρα σπίτια, οικογενειακές ταβέρνες που σερβίρουν ψητό ψάρι που αλιεύτηκε το ίδιο πρωί, πολύχρωμες βάρκες...  

Το χωριό Χώρα Σφακίων αποπνέει μια αυθεντικότητα που τείνει να είναι σπάνια στο νησί, το οποίο κατακλύζεται κατά την υψηλή περίοδο. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα αυτό το χωριό με λιγότερους από 500 κατοίκους επωφελείται από μια εξαιρετική γεωγραφική θέση: "Περιτριγυρισμένο από τα μαγευτικά Λευκά Όρη, είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσετε τα εντυπωσιακά φαράγγια της περιοχής, όπως αυτά της Σαμαριάς (πολύ πιο πολυσύχναστα) και της Ίμπρου". 

"Πώς θα φτάσετε στον κρητικό παράδεισο από το Παρίσι; Φυσικά, δια θαλάσσης. Τακτικές πτήσεις συνδέουν το Παρίσι με το Ηράκλειο ή τα Χανιά, τα δύο κύρια αεροδρόμια του νησιού. Στη συνέχεια, μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο ή να πάρετε ένα λεωφορείο για να φτάσετε στη Χώρα Σφακίων σε περίπου τρεις ώρες" σημειώνει το άρθρο. .

Διαβάστε Επίσης

"Ήσυχο, παρθένο και ξεχασμένο από τους τουρίστες": Αυτό το χωριό στην Κρήτη αποθεώνουν οι Γάλλοι

Ξεχάστε τη Σαντορίνη! Το άγνωστο νησί των Κυκλάδων που έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

Tags

Latest

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο
LIFESTYLE & HOMES

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του
NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία
NEWS

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς
NEWS

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα
NEWS

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton
NEWS

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton

Best of Network

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

Τούρκοι μαφιόζοι: Ο 29χρονος αρχηγός &quot;Ρέιζ&quot; και η δράση της συμμορίας του - &quot;Αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να ζήσω εδώ&quot;

Τούρκοι μαφιόζοι: Ο 29χρονος αρχηγός "Ρέιζ" και η δράση της συμμορίας του - "Αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να ζήσω εδώ"

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

&quot;Βρικόλακες&quot;: Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

"Βρικόλακες": Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

Μαρία Ντάβου: &quot;Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα&quot;

Μαρία Ντάβου: "Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα"

Το #1 σημάδι ότι το άγχος σου ετοιμάζεται να σε οδηγήσει σε κρίση πανικού

Το #1 σημάδι ότι το άγχος σου ετοιμάζεται να σε οδηγήσει σε κρίση πανικού

Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να το φοράς σωστά

Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να το φοράς σωστά

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά