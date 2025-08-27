Follow us

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε ένα ποτήρι νερό στο κομοδίνο;

Αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι νομίζετε.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27-08-2025
Εδώ και καιρό έχετε τη συνήθεια να αφήνετε ένα ποτήρι νερό στο κομοδίνο σας το βράδυ, σε περίπτωση που ξαφνικά διψάσετε;  Αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι πολύ κακή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το να έχετε ένα ποτήρι νερό κοντά σας μπορεί να φαίνεται βολικό. Ωστόσο, δεν είναι πολύ καλό για την υγεία σας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως το να αφήνουμε ένα ποτήρι νερό έξω στον αέρα είναι ανθυγιεινό. Ο λόγος; Ένα ποτήρι νερό που έχει παραμείνει έξω για αρκετές ώρες ίσως μολυνθεί από μικρόβια και βακτήρια από τον  αέρα. Το στάσιμο νερό σε θερμοκρασία δωματίου αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό ορισμένων βακτηρίων.  Επίσης μπορεί να εισέλθουν σε αυτό έντομα ή σκόνη, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η γεύση του νερού μπορεί να αλλάξει. Αν το ποτήρι είναι ακάλυπτο, το νερό που περιέχει μπορεί να απορροφήσει τις γύρω οσμές, αλλάζοντας έτσι τη γεύση του. Ουσίες που υπάρχουν στον αέρα, όπως προϊόντα καθαρισμού, αρώματα ή ακόμα και σωματικές αναθυμιάσεις, μπορούν να αλλάξουν την καθαρότητα του νερού.

Είναι επικίνδυνο

Το να έχετε ένα ποτήρι νερό κοντά στο κρεβάτι σας μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνο. Συνήθως, τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας στο κομοδίνο σας, οπότε ένα ποτήρι νερό στο έπιπλο μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Σε αυτή την περίπτωση, το χυμένο νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές, βιβλία ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Τέλος, το καλοκαίρι ή σε ζεστά και υγρά κλίματα, ένα ποτήρι στάσιμο νερό μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια, τα οποία χρησιμοποιούν το νερό για να γεννήσουν τα αυγά τους. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των κουνουπιών στο δωμάτιο, προκαλώντας ενόχληση και αυξάνοντας τον κίνδυνο τσιμπημάτων.

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

