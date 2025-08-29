Follow us

Aυτό το σπιτικό μείγμα θα καθαρίσει το μπάνιο σας εύκολα και γρήγορα

Ούτε ξίδι, ούτε χλωρίνη! Το μείγμα που θα φτιάξουμε με προϊόντα που ήδη έχουμε στο σπίτι.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29-08-2025
Getty Images

Μετά τις διακοπές το σπίτι έχει ανάγκη από ένα καλό καθάρισμα. Και σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα σημεία είναι το τζάμι του ντους. Με την πάροδο του χρόνου, τα διαχωριστικά του ντους τείνουν να συσσωρεύουν άλατα ή μούχλα και γίνονται σκούρα και αδιαφανή, σαν λεκιασμένα. Δείχνουν αντιαισθητικά και κάνουν το μπάνιο να φαίνεται άσχημο!

Αν θέλετε να καθαρίσετε το διαχωριστικό του ντους σας και έχετε δοκιμάσει τα πάντα, υπάρχει ένα κόλπο που μπορεί να σας εκπλήξει. Το καλύτερο είναι πως μπορείτε να το ετοιμάσετε με προϊόντα που έχετε στο σπίτι.

Αυτή η θεραπεία μοιράστηκε μια influencer στο Instagram, η @decorandomeelalma. Είναι ένα σπιτικό κόλπο που θα κάνει τη διαφορά!

Για να καθαρίσετε την οθόνη βήμα προς βήμα, πρέπει να ετοιμάσετε ένα σπιτικό μείγμα με αυτά τα 3 συστατικά: 

2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα.

1 1/2 κουταλιά της σούπας σαπούνι πιάτων.

1 κουταλιά της σούπας οδοντόκρεμα.

Είναι ένα μείγμα που πρέπει να φτιάξετε αμέσως, ακριβώς πριν καθαρίσετε το κάλυμμα του ντους. Αυτή η ποσότητα είναι αρκετή για να καθαρίσετε ένα κάλυμμα ντους κανονικού μεγέθους, οπότε θα είναι αρκετό χωρίς κανένα πρόβλημα.

