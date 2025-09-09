Chiado | H μποέμ γειτονιά της Λισαβόνας όπου μετακομίζει η Infanta Sofia

Υπάρχουν γειτονιές που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί ειδικά για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή κάποιου. Στην περίπτωση της Infanta Sofιa, αυτό το μέρος ονομάζεται Chiado και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας.

Το Chiado είναι μια σημαντική πολιτιστική και εμπορική περιοχή, γνωστή για τα πολυτελή καταστήματα, τα ιστορικά μνημεία και τα πολυάριθμα θέατρα και μουσεία της. Ένα μέρος με μποέμικη ψυχή, λιθόστρωτα δρομάκια που αφηγούνται ιστορίες και καφετέριες όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει.

Εκεί, ανάμεσα σε αιωνόβιες βιβλιοθήκες και το άρωμα του δυνατού καφέ, η μικρότερη κόρη του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia θα ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές στο Forward College, με στόχο την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.

Η ζωή στο Chiado της Λισαβόνας

Το Chiado δεν είναι μια συνηθισμένη γειτονιά. Εδώ και αιώνες αποτελεί σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, συγγραφείς και ονειροπόλους.

Το 1988, επλήγη σοβαρά από πυρκαγιά. Μετά από ένα εκτεταμένο έργο ανακαίνισης από τον βραβευμένο με το βραβείο Pritzker αρχιτέκτονα Alvaro Siza Vieira, ανέκαμψε και έγινε μία από τις πιο πολύτιμες αγορές ακινήτων στην Πορτογαλία.

Σε απόσταση αναπνοής από τη Baixa και συνδεδεμένο με το περίφημο ασανσέρ Santa Justa, προσφέρει ένα ενδιαφέρον μείγμα βιβλιοπωλείων, όπως το Bertrand, που αναγνωρίζεται ως το παλαιότερο στον κόσμο, και θρυλικών καφέ, όπως το A Brasileira, όπου ο Pessoa συνήθιζε να κάθεται και να παρατηρεί τον κόσμο.

Η καθημερινότητα της Infanta Sofia στους δρόμους της πορτογαλικής πόλης, πηγαίνοντας προς τα μαθήματά της, σίγουρα θα μοιάζει με σκηνή από ταινία.