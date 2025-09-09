Follow us

Search

Chiado | H μποέμ γειτονιά της Λισαβόνας όπου μετακομίζει η Infanta Sofia

To Chiado αποτελεί σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, συγγραφείς και ονειροπόλους.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 09-09-2025
Getty Images

Υπάρχουν γειτονιές που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί ειδικά για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή κάποιου. Στην περίπτωση της Infanta Sofιa, αυτό το μέρος ονομάζεται Chiado και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας.

Το Chiado είναι μια σημαντική πολιτιστική και εμπορική περιοχή, γνωστή για τα πολυτελή καταστήματα, τα ιστορικά μνημεία και τα πολυάριθμα θέατρα και μουσεία της. Ένα μέρος με μποέμικη ψυχή, λιθόστρωτα δρομάκια που αφηγούνται ιστορίες και καφετέριες όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει.

Εκεί, ανάμεσα σε αιωνόβιες βιβλιοθήκες και το άρωμα του δυνατού καφέ, η μικρότερη κόρη του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia θα ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές στο Forward College, με στόχο την πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.

Η ζωή στο Chiado της Λισαβόνας

Το Chiado δεν είναι μια συνηθισμένη γειτονιά. Εδώ και αιώνες αποτελεί σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, συγγραφείς και ονειροπόλους.

Το 1988, επλήγη σοβαρά από πυρκαγιά. Μετά από ένα εκτεταμένο έργο ανακαίνισης από τον βραβευμένο με το βραβείο Pritzker αρχιτέκτονα Alvaro Siza Vieira, ανέκαμψε και έγινε μία από τις πιο πολύτιμες αγορές ακινήτων στην Πορτογαλία.

Σε απόσταση αναπνοής από τη Baixa και συνδεδεμένο με το περίφημο ασανσέρ Santa Justa, προσφέρει ένα ενδιαφέρον μείγμα βιβλιοπωλείων, όπως το Bertrand, που αναγνωρίζεται ως το παλαιότερο στον κόσμο, και θρυλικών καφέ, όπως το A Brasileira, όπου ο Pessoa συνήθιζε να κάθεται και να παρατηρεί τον κόσμο.

Η καθημερινότητα της Infanta Sofia στους δρόμους  της πορτογαλικής πόλης, πηγαίνοντας προς τα μαθήματά της, σίγουρα θα μοιάζει με σκηνή από ταινία.

Διαβάστε Επίσης

Chiado | H μποέμ γειτονιά της Λισαβόνας όπου μετακομίζει η Infanta Sofia

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Latest

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα
LIFESTYLE & HOMES

Το ιαπωνικό τρικ που βοηθά στη διατήρηση της τάξης στην κουζίνα

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα
BEST OF NETWORK

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 τζάκετ που ξεχωρίζουν στα trends του φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω
BEST OF NETWORK

Reverse Aging | 5 θαυματουργές κινήσεις που μειώνουν τις ρυτίδες στα μάτια σας και γυρνούν τον χρόνο πίσω

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open
NEWS

H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
NEWS

Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου
NEWS

From the Magazine | Η ανεπιτήδευτη γοητεία της μόδας του φθινοπώρου

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;
NEWS

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Το μέρος στην κουζίνα που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεις το ψωμί - ο λόγος είναι σημαντικός

Το μέρος στην κουζίνα που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεις το ψωμί - ο λόγος είναι σημαντικός

Τι λένε οι πρώτες κριτικές για τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen

Τι λένε οι πρώτες κριτικές για τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Κατάρ: Ποιοι είναι οι δύο ηγέτες της Χαμάς που το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει στην Ντόχα - Άγνωστη η τύχη τους

Κατάρ: Ποιοι είναι οι δύο ηγέτες της Χαμάς που το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει στην Ντόχα - Άγνωστη η τύχη τους

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

Kate Middleton | Το φόρεμά της είναι στο διαχρονικό μοτίβο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή καμίας γυναίκας

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

Τα 5 λάθη που καταστρέφουν το άρωμά σου - όσο ωραίο και να είναι

Τα 5 λάθη που καταστρέφουν το άρωμά σου - όσο ωραίο και να είναι

Στο hot Κυκλαδονήσι δεν πήγαν όλα και τόσο καλά...

Στο hot Κυκλαδονήσι δεν πήγαν όλα και τόσο καλά...