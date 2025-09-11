Follow us

Κarl Lagerfeld | Η εξωφρενική τιμή που άγγιξε σε δημοπρασία το φουτουριστικό του διαμέρισμα στο Παρίσι

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας άφησε πίσω του μια εντυπωσιακή κληρονομιά, όπως ενός παριζιάνικο διαμέρισμα 260 τ.μ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
Getty Images

Ήταν 19 Φεβρουαρίου 2019, όταν έφυγε από τη ζωή ο Karl Lagerfeld. Ο σπουδαίος σχεδιαστής, ο οποίος θα γινόταν 92 ετών την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, πέθανε στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του Παρισιού. Σύμφωνα με την Daily Mail ο σχεδιαστής υπέφερε από καρκίνο στο πάγκρεας.  Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του σχεδιαστή, στις αρχές του 2024 έγινε γνωστό ότι το πολυτελές παριζιάνικο διαμέρισμά του επρόκειτο να πωληθεί σε δημοπρασία.

Ο Karl Lagerfeld και ο Gianni Versace σε event στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη στις 4 Δεκεμβρίου 1995. (Getty Images)

Η τιμή - ρεκόρ 

Σύμφωνα με τη Le Figaro κανείς από τους στενούς συγγενείς του σχεδιαστή δεν κληρονόμησε αυτό το εξαιρετικό ακίνητο. Το διαμέρισμα τελικά πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια ευρώ σε έναν ανώνυμο αγοραστή στις 26 Μαρτίου 2024.

Η κατοικία των 260 τ.μ., βρίσκεται στην οδό 17 Quai Voltaire στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού και πωλήθηκε στη διπλάσια τιμή εκκίνησης -  σχεδόν 38.500 ευρώ ανά τ.μ. Μια τιμή διπλάσια από τα 19.222 ευρώ που κοστίζει ένα σπίτι σε αυτή την αριστοκρατική διεύθυνση, σύμφωνα με τους μεσίτες.

"Αυτό το ακίνητο, που κάποτε χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, ως δημιουργικό στούντιο του Karl Lagerfeld, αποτέλεσε το σκηνικό για τις εμβληματικές δημιουργίες του", τόνισαν οι συμβολαιογράφοι που ήταν υπεύθυνοι για την πώληση. Αυτό το διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο σε κτίριο του 1964, βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία με θέα στον Σηκουάνα και το Λούβρο. Όσον αφορά το εσωτερικό του; Είναι εξοπλισμένο με "το μνημειώδες σαλόνι του Κάιζερ της μόδας", μια βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό βιβλίων αλλά και μια υπέροχη γκαρνταρόμπα, εντυπωσιακή κουζίνα, ντους, μπάνιο και πολυτελές υπνοδωμάτιο! Αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά "ενσαρκώνουν την οραματική αισθητική του Κarl", διευκρίνισαν οι συμβολαιογράφοι.

Karl Lagerfeld
Getty Images

Πωλείται και το γραφείο του Karl Lagerfeld στο Παρίσι

Μετά το ακίνητο στην Quai Voltaire, προς πώληση είναι και το ιστορικό γραφείο-διαμέρισμα του Karl Lagerfeld. Βρίσκεται στην Rue des Saints-Pères στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού εκτείνεται σε 290 τ.μ. και διαθέτει τρία επίπεδα. Το θρυλικό οίκημα όπου ο σχεδιαστής υποδέχτηκε τα αγαπημένα του πρόσωπα, προσφέρει πολλαπλές χρήσεις: Γραφείο, εκθεσιακό χώρο, σπίτι, ακόμη και χώρο ευεξίας με σάουνα και χαμάμ.  

Ο Versace, το glamour & η ελπίδα | Μέσα στην πιο συγκινητική έκθεση μόδας του Λονδίνου

