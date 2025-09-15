Follow us

Ποιο χρώμα στα σεντόνια έλκει την απιστία σύμφωνα με το Feng Shui;

Κι όμως τα σεντόνια που έχουμε στο υπνοδωμάτιό μας μπορούν να γίνουν σύμμαχοι ευεξίας. Βοηθούν στην εύρεση ηρεμίας, γαλήνης και ισορροπίας στην κρεβατοκάμαρα, κάθε βράδυ.

15-09-2025
Τα κλινοσκεπάσματα αποτελούν το κεντρικό στοιχείο μιας κρεβατοκάμαρας. Τα σεντόνια από βαμβάκι, λινό ή μπαμπού συμβάλλουν σε έναν καλύτερο ύπνο ενώ τα φθηνά συνθετικά υλικά μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα και την υγρασία.

Επίσης, τα χρώματα που επιλέγετε για τα σεντόνια σας διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα μόλις περάσετε την πόρτα. Έχουν τη δύναμη να ηρεμούν το μυαλό ή, αντίθετα, να διεγείρουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου. Σύμφωνα με άρθρο στη Le Journal de la Maison οι ειδικοί στο Feng Shui προειδοποιούν ότι ορισμένα χρώματα δεν συνιστώνται σε ένα υπνοδωμάτιο.

Το κόκκινο, για παράδειγμα, διεγείρει το μυαλό και συμβολίζει τον κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε καβγάδες και ανήσυχες νύχτες.

Το μαύρο, πολύ βαρύ και συνδεδεμένο με το πένθος σε πολλούς πολιτισμούς, κινδυνεύει να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα

Τα πολύ σκούρα καφέ και γκρι χρώματα δημιουργούν μια εντύπωση θλίψης και κρύου.

Το φωτεινό κίτρινο, αν και έντονο, λέγεται ότι είναι πολύ διεγερτικό και, σε ορισμένες παραδόσεις, υποδηλώνει απιστία ή ασθένεια.

Ακόμα και το λευκό, φαινομενικά ουδέτερο, μπορεί να δώσει την εντύπωση μιας αποστειρωμένης κρεβατοκάμαρας, που δεν ευνοεί τη χαλάρωση.

Ένα δωμάτιο που κυριαρχείται από τόνους που είναι πολύ σκούροι ή πολύ επιθετικοί καταλήγει να επιβαρύνει τη διάθεση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και της ξεκούρασης.

Ποιο χρώμα στα σεντόνια έλκει την απιστία σύμφωνα με το Feng Shui;
Ποια χρώματα να επιλέξετε;

Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή απαλών, φυσικών χρωμάτων. Τα ανοιχτά ή παστέλ μπλε θυμίζουν τον ουρανό και το νερό, προάγοντας μια αίσθηση ηρεμίας.

Τα απαλά πράσινα χρώματα, όπως οι τόνοι του φασκόμηλου ή της ελιάς, θυμίζουν τη φύση και ενθαρρύνουν τη χαλάρωση.

Τα ροζ της πούδρας προσθέτει μια πινελιά απαλότητας, ενώ τα ανοιχτά μπεζ και τα γκριζοκαφέ περιβάλλουν το δωμάτιο σε μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα.

