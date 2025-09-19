"Είναι λάθος": Τι απαγορεύεται να προσφέρετε σε δείπνο σύμφωνα με το savoir vivre

φανταστείτε το παρακάτω σκηνικό. Είστε καλεσμένοι στο σπίτι κάποιου για δείπνο (πεθερικά, νέοι φίλοι, συνάδελφοι γραφείου, κ.λπ.). Αυθόρμητα αναρωτιέστε: "Τι να πάω ως δώρο; Μια ανθοδέσμη, ένα αρωματικό κερί, ένα μπουκάλι κρασί;". Μετά σκέφτεστε πως η τελευταία επιλογή έχει ρίσκο αν δεν γνωρίζετε το μενού. Το ερώτημα σας βασανίζει. Όμως προσέξτε! Υπάρχει μια επιλογή που θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους οικοδεσπότες σας.

Τι δεν πρέπει ποτέ να φέρνετε σε ένα δείπνο;

Για να κάνετε καλή εντύπωση σε ένα τραπέζι, θεωρείτε καλή ιδέα να εμφανιστείτε στην πόρτα με ένα μικρό σπιτικό πιάτο, μια γλυκιά τάρτα, ένα αλμυρό κέικ. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε να δείξετε την καλή σας πρόθεση να "συμμετέχετε" στην προετοιμασία.

Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Ειδικοί του savoir vivre επισημαίνουν στη Le Journal des Femmes πως αυτό το είδος πρωτοβουλίας μπορεί να εκληφθεί ως πρόκληση για το μενού που έχει σχεδιάσει ο οικοδεσπότης.

Με λίγα λόγια, δεν πρέπει ποτέ να φέρνετε κάτι που μπορεί να αναγκάσει τον οικοδεσπότη να το σερβίρει. Αυτό θα έστελνε το μήνυμα, ότι τα πιάτα που έχει ήδη ετοιμάσει δεν είναι αρκετά. Το τι θα συμβεί μετά, είναι εύκολο να το φανταστείτε: Κάθεστε για φαγητό με μια κατσουφιασμένη πεθερά/θεία/φίλη και ένα πιάτο αφημένο στον πάγκο.

Τι να προσφέρετε;

Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε; Σύμφωνα με το άρθρο είναι καλύτερο να επιλέγετε δώρα που δεν σχετίζονται άμεσα με το δείπνο. Μια τούρτα σοκολάτας, ένα κουτί γλυκά, ένα απαλά αρωματισμένο σαπούνι ή ένα χειροποίητο κερί... Οτιδήποτε μπορεί να σερβιριστεί ή να χρησιμοποιηθεί μετά το γεύμα ή το δείπνο, είναι ευπρόσδεκτο. Δεν πρέπει να φέρετε σε δύσκολη θέση τον οικοδεσπότη ή την οικοδέσποινα.

Από την άλλη, μπορείτε απλά να ρωτήσετε εκ των προτέρων αν χρειάζονται βοήθεια. Ερωτήσεις όπως "Μπορώ να φέρω κάτι; Επιδόρπιο; Ένα μπουκάλι κρασί;" λίγες μέρες πριν το δείπνο είναι ΟΚ. Αφήστε λοιπόν το μαγείρεμα σε αυτούς που σας φιλοξενούν!