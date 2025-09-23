Follow us

Το διακοσμητικό αντικείμενο της γιαγιάς που επιστρέφει δυναμικά και θα μπείτε στον πειρασμό να υιοθετήσετε

Πρόκειται για ένα ρετρό διακοσμητικό αξεσουάρ, που κάποτε θεωρούνταν παλιομοδίτικο. Τώρα το φθινόπωρο κάνει δυναμική επιστροφή!

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23-09-2025
Getty Images

Δεν είναι τυχαίο πως το Pinterest και τα sites με deco τάσεις αποθεώνουν τη ρετρό αισθητική. Συχνά τα trends στη διασκόσμηση - όπως και στη μόδα - έρχονται από το παρελθόν. Τις τελευταίες σεζόν, μάλιστα, ένα κύμα νοσταλγίας έχει κατακλύσει τα σπίτια μας, φέρνοντας μαζί του μια πληθώρα ρετρό κομματιών που μας θυμίζουν τα σπίτια των γιαγιάδων μας. Για παράδειγμα, έχουμε δει την επιστροφή του trolley bar, των πιάτων Duralex ενώ τα αντίκες έπιπλα δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλή στις υπαίθριες αγορές...

H granny chic αισθητική 

Το "granny chic" στυλ κάνει θραύση το 2025. Ο λόγος; Συνδυάζει διακριτικά το παλιό με το νέο με αποτέλεσμα να δίνει μαι φρέσκια νότα σε έναν χώρο.  

Τι βλέπουμε όμως να πρωταγωνιστεί στη διακόσμηση αυτό το φθινόπωρο; Mε αφορμή το country style που επανέρχεται δυναμικά στη διακόσμηση είδαμε ένα διακοσμητικό αντικείμενο που είχαμε ξεχάσει.

Πρόκειται για τα χαριτωμένα πλισέ υφασμάτινα αμπαζούρ.  Σαν εκείνα που κοσμούν τα φωτιστικά στα σαλόνια της γιαγιάς. Κάποτε τα θεωρούσαμε παλιομοδίτικα. Τώρα είναι εδώ, στολίζοντας με στυλ φωτιστικά οροφής,  επιδαπέδια ή επιτραπέζια φωτιστικά ακόμη και φωτιστικά οροφής. 

Τα αμπαζούρ με τα πλισέ υφάσματα έκαναν μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης στις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Τα αποθέωσε ο οίκος μόδας Tanner Fletcher, που φημίζεται για τη neo-retro αισθητική του.

Η νέα συλλογή με τίτλο "Re-Decorating Home" δημιουργήθηκε σε συνεργασία με  σχεδιαστές του Etsy. Η σειρά διαθέτει υφάσματα με floral prints, καρό patterns και άλλα μοτίβα, τα οποία προορίζονται για αμπαζούρ με σούρες. 

