Amy Winehouse | Το φόρεμα από την τελευταία συναυλία της πωλήθηκε σε δημοπρασία για 210 χιλιάδες ευρώ

H Amy Winehouse είχε δώσει την τελευταία της συναυλία το 2011 στο Βελιγράδι φορώντας ένα halter φόρεμα με μπαμπού print που είχε σχεδιάσει η καλή της φίλη και στιλίστρια, Naomi Parry.

Η σχεδιάστρια είχε ετοιμάζει μια συλλογή 11 φορεμάτων για την τραγουδίστρια για να να φορέσει στην περιοδεία της στην Ευρώπη, όμως εξαιτίας της καταστροφικής συναυλίας στη Σερβία όπου η Amy δεν μπορούσε να τραγουδήσει και μασούσε τα λόγια της, η περιοδεία είχε ακυρωθεί.

Το φόρεμα που είχε φορέσει η Winehouse στην τελευταία της συναυλία πωλήθηκε σε δημοπρασία για 180 χιλιάδες βρετανικές λίρες -ενώ αναμενόταν να φτάσει στις 17 χιλιάδες- με τα έσοδα να δίνονται στο ίδρυμα που ίδρυσαν οι γονείς της σταρ για να βοηθήσουν τους νέους που παλεύουν με τον εθισμό.

"Νιώθω έντονη λύπη όταν βλέπω αυτό το φόρεμα” είπε η Parry σε συνέντευξή της στην New York Post, εξηγώντας ότι εκείνη την εποχή η τραγουδίστρια μόλις είχε μπει σε αποτοξίνωση. "Το φόρεμα υποτίθεται ότι θα ήταν το ξεκίνημα μιας νέας αρχής. Τα πήγαινε τόσο καλά” είπε.

Στη δημοπρασία για το Amy Winehouse Foundation που συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια βρετανικές λίρες, πωλήθηκαν εκτός από το μπαμπού φόρεμα και αξεσουάρ Miu Miu από τη συλλογή της σταρ, ένα ζευγάρι Freed μπαλαρίνες που είχε φορέσει όταν εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Mick Jagger, μια ζακέτα Dolce &Gabbana και μια τσάντα Moschino που είχε κρατήσει στα BRIT Awards το 2007.

Σύμφωνα με την Parry, οι μεγάλοι οίκοι μόδας έστελναν πολλά ρούχα και αξεσουάρ στην σταρ αλλά όταν έγινε γνωστός ο εθισμός της κάποιοι θέλησαν να σταματήσουν τη συνεργασία τους, με τον οίκο Dolce&Gabbana "να μας προσέχει πάντα”, όπως δήλωσε. Μετά τον θάνατο της σταρ, όλα τα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα της Winehouse αποθηκεύτηκαν για σχεδόν μια δεκαετία. "Κόστιζε στην οικογένειά της πολλά και ήταν άσχημο να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα να μένουν εκεί. Όλοι αποφασίσαμε ότι ήταν πολλά. Ποιος ο λόγος να είναι σε μια αποθήκη όταν μπορείς να βγάλεις χρήματα για τον οργανισμό και να ενημερώσεις τον κόσμο”, είπε η Parry.

Πριν ένα χρόνο τελικά το Grammy Museum διοργάνωσε την έκθεση "Beyond Black: The Style of Amy Winehouse” για να εκθέσει τα αντικείμενα που πωλήθηκαν στη δημοπρασία, ενώ αναμένονται να εκτεθούν και στο Design Museum του Λονδίνου πριν δοθούν στους αγοραστές.