Πώς θα κάνετε τον χώρο σας να μοιάζει με το διαμέρισμα της Carrie Bradshaw από το Zara Home

Πόσες φορές ζηλέψατε το διαμέρισμα της Carrie Bradshaw στη σειρά "Sex and the City”, το οποίο έκανε comeback στις οθόνες μας τις τελευταίες εβδομάδες μέσα από το reboot "And Just Like That”. Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς μία αρθρογράφος στήλης μπορούσε να νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης και παράλληλα να αγοράζει σωρηδόν designer ρούχα και τίποτα λιγότερο από γόβες Manolo Blahnik και πέδιλα Jimmy Choo, εμείς δεν παύουμε να λατρεύουμε το μοναδικό ύφος και την αισθητική αυτού του cozy σπιτιού που η πρωταγωνίστρια δεν ήθελε να αποχωριστεί. Και γιατί άλλωστε;

Έτσι μέσα από μία μίνι έρευνα στο Zara Home, συλλέξαμε εκείνα τα στοιχεία και τα διακοσμητικά, στα οποία ούτε η ίδια η Carrie Bradshaw δεν θα μπορούσε να αντισταθεί, που θα δώσουν στον χώρο σας έναν αέρα ανανέωσης και "Sex and The City" vibes.

Κουβέρτα Ζακάρ Paisley

Ακόμα κι αν το διαμέρισμα της Carrie Bradshaw στην original σειρά είχε μία πιο μίνιμαλ διακόσμηση, σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα και τα χρώματα, όσο ο χαρακτήρας εξελισσόταν, το ίδιο συνέβαινε και με το στιλ της. Άλλωστε, συχνά βλέπαμε την πρωταγωνίστρια να προσθέτει έθνικ στοιχεία στο ντύσιμό της, αλλά και πιο εμπριμέ σχέδια στον χώρο της. Γι' αυτό, αυτή η ζακάρ κουβέρτα θα ήταν ιδανική για την ίδια, αλλά και για εσάς.

