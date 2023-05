Mandarin Oriental,Costa Navarino | H συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη Δημήτρη Παπαϊωάννου

Η βεντάλια του πρώτου ξενοδοχείου της Mandarin Oriental στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα καλλιτέχνη, Δημήτρη Παπαϊωάννου και αποτυπώνει με σαφή τρόπο την ταυτότητα του ξενοδοχείου, συνδυάζοντας τις δυο φιλοσοφίες, του ελληνικού και ασιατικού πολιτισμού. Ο σχεδιασμός της πηγάζει από αφηρημένες σκηνές των αρχαίων κεραμικών και τα χρώματα της Μεσσηνίας, προσεγγίζοντας την ομορφιά της περιοχής με μια νέα ματιά που ενεργοποιεί τη φαντασία. Η βεντάλια ανοίγει και φέρνει στο προσκήνιο όλες τις αποχρώσεις και τις υφές ενός μεσογειακού προορισμού, ενώ η τραχύτητα και η ποιότητα που χαρακτηρίζει τα μυκηναϊκά αγγεία μεταφέρεται στην τεχνική εγχάραξης. Μέσα από τα ακρυλικά χρώματα που χρησιμοποιούνται στις διαφάνειες και τους μαρκαδόρους στο ιαπωνικό χαρτί, οι οποίοι διαλύονται σε αιθανόλη, η ομορφιά της Μεσσηνίας προσεγγίζεται μέσα από μια νέα ματιά που ενεργοποιεί τη φαντασία.

Ορεινοί χωμάτινοι όγκοι, καταπράσινες εύφορες εκτάσεις και στο κέντρο όλων τα καταγάλανα νερά της Μεσσηνίας και της ωραιότερης ακτής της, της Costa Navarino. Κυριαρχώντας σε κάθε σημείο, η θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς της αναψυχής και της ελευθερίας με φόντο την Πελοπόννησο. Η γη και όλα τα στοιχεία της φύσης είναι κυρίαρχα στην έμπνευση του Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη δημιουργία της βεντάλιας του Mandarin Oriental, Costa Navarino. Κύματα αέρα και θάλασσας τρέχουν μεταφέροντας τη ζεστασιά της φιλοξενίας γύρω από τη γη της Μεσσηνίας που πρωταγωνιστεί με όλα της τα χρώματα αλλά με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα της. Το πράσινο της ευφορίας και της φύσης δένει αρμονικά με το ξύλο ελιάς από το οποίο είναι κατασκευασμένη η βάση της βεντάλιας. Ταυτισμένη με τα ολυμπιακά ιδεώδη, χαρακτηριστικό σύμβολο της μεσσηνιακής γης, καρπός και δέντρο συνώνυμα της Μεσσηνίας διεθνώς, η ελιά γίνεται ο συνδετικός κρίκος που ενώνει δύο κόσμους, θέτει τις βάσεις για τη σύμπραξή τους, δημιουργεί τις ρίζες για μια νέα κοινή πορεία.

Ο καλλιτέχνης Δημήτρης Παπαϊωάννου αποτελεί την ιδανική επιλογή για το Mandarin Oriental, Costa Navarino χάρη σε ένα σύμπλεγμα εικόνων το οποίο φέρνει κοντά διαφορετικές δεκαετίες και ηπείρους, όπως ακριβώς και η ιδιαίτερη κληρονομιά κάθε προορισμού της Mandarin Oriental διεθνώς. Γεννημένος στην Αθήνα το 1964 και "εκπαιδευμένος" από τον διεθνούς φήμης ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη πριν την έναρξη των σπουδών του στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, ο Παπαϊωάννου έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το Edafos Dance Theatre. Οι παραγωγές του προβλήθηκαν σε διάφορες αίθουσες, μεταξύ των οποίων underground θεατρικές σκηνές στην Αθήνα, Ολυμπιακά στάδια σε όλο τον κόσμο και διεθνείς εκδηλώσεις. Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα έργα του βρίσκονται οι τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, MEDEA (1993), THE GREAT TAMER (2017) και INK (2020). Ο Παπαϊωάννου εξακολουθεί να δημιουργεί avant garde έργα, όπως το SINCE SHE το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Βούπερταλ της Γερμανίας το 2018, και αυτό το διάστημα ανανεώνει το ΙΝΚ για διεθνή περιοδεία τη σεζόν 2023-2024.

"Στην περίπτωση του Mandarin Oriental, Costa Navarino θέλαμε να δημιουργήσουμε μια βεντάλια που θα αντιπροσωπεύει απόλυτα την περιοχή, αντανακλώντας τις μαγευτικές τοποθεσίες, την τοπική κληρονομιά, τον πολιτισμό και την ιστορία της Πελοποννήσου. Γνωρίζαμε ότι θέλαμε να συνεργαστούμε με ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη που θα αντιλαμβανόταν την αισθητική μας και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ο Δημήτρης Παπαϊωάννου συμφώνησε να δημιουργήσει αυτή την εξαιρετική βεντάλια για το Resort μας”, δήλωσε o Γενικός Διευθυντής Raul Levis.

Mandarin Oriental, Costa Navarino