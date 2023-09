Το σπίτι του Leonard Cohen στην Ύδρα όπου ζει πλέον ο γιος του

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Leonard Cohen απέκτησε το παραδοσιακό σπίτι του στην Ύδρα. Στο σπίτι αυτό, που είχε αγοράσει μόλις 1.500 δολάρια, έζησε επτά χρόνια με τη μεγάλη του αγάπη Marianne Ihlen και έγραψε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του.

Τη μεγάλη του αγάπη για την αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού ο Leonard Cohen την πέρασε και στον γιο του, Adam. Μάλιστα, το σπίτι ανήκει πλέον σε εκείνον και περνά σε αυτό πολλά από τα καλοκαίρια του.

Το 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα για να ηχογραφήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο We Go Home και μέσα από ένα making of βίντεο αυτής της δουλειάς, που είναι γεμάτη αναφορές στον πατέρα του, παρουσίασε και το σπίτι. Πλέον, ο δρόμος έξω από το σπίτι έχει το όνομα του Leonard Cohen.

Στην Ύδρα επέστρεψε και το φετινό καλοκαίρι ο Adam Cohen. Σύμφωνα με πληροφορίες του Harper's Bazaar Greece, o γιος του σπουδαίου δημιουργού βρίσκεται στο νησί από τα μέσα Αυγούστου.

Το απόγευμα της βροχερής Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να μοιραστεί μερικές γωνιές του παραδοσιακού σπιτιού με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Πώς είναι σήμερα το σπίτι του Leonard Cohen στην Ύδρα

