Η Marie Kondo λανσάρει ένα e-shop με είδη σπιτιού

H Marie Kondo αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα άτομα της χρονιάς ύστερα από την πρεμιέρα της εκπομπής της "Tidying Up with Marie Kondo" στο Netflix, η οποία ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως να βάλουν τάξη στη ζωή τους. Tα βιβλία της έχουν γίνει best seller σε δεκάδες χώρες χάρη στη φιλοσοφία της ότι δεν πρέπει να κρατάμε οτιδήποτε δεν μας δίνει πλέον χαρά.

Τώρα η guru της οργάνωσης εξαργυρώνει για μια ακόμα φορά την επιτυχία της λανσάροντας ένα e-shop με είδη σπιτιού, όπως σύνεργα για τσάι και κεριά. Το λανσάρισμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η νοοτροπία της Kondo στηρίζεται στην απομάκρυνση των ανεπιθύμητων αντικειμένων από το σπίτι στο όνομα της ψυχικής ευεξίας.

Η ίδια όμως υποστηρίζει πως δεν είναι αντίθετη με την αγορά νέων αντικειμένων, αρκεί αυτά "να προκαλούν χαρά". "Μόλις έχετε καθαρίσει το σπίτι, υπάρχει χώρος για να καλωσορίσετε αντικείμενα σπουδαίας σημασίας, ανθρώπους και εμπειρίες στη ζωή σας", λέει. "Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να περιβάλλεστε από αντικείμενα που σας προκαλούν χαρά. Εάν το μπολ που χρησιμοποιείτε σας προκαλεί χαρά, δεν σας ενθαρρύνω να το αντικαταστήσετε", εξηγεί.