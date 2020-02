Ο Harvey Weinstein κρίθηκε ένοχος

Ο κάποτε ισχυρός παραγωγός του Χόλιγουντ, Harvey Weinstein, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που τον βάραιναν για σεξουαλικά εγκλήματα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας καθοριστικής περίπτωσης στην εποχή του #MeToo.

Το ορκωτό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε τον Weinstein ένοχο τρίτου βαθμού για τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν, καθώς και για εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού εναντίον της πρώην βοηθού παραγωγής Mimi Haley, ανέφερε το NBC News.

Ο Weinstein αθωώθηκε από άλλες σοβαρές κατηγορίες - για σεξουαλική επίθεση - οι οποίες θα μπορούσαν να τον είχαν οδηγήσει σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τώρα αντιμετωπίζει ποινή έως 25 έτη και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κατηγορίες για μια ξεχωριστή υπόθεση στο Λος Άντζελες.

Με την εν λόγω ετυμηγορία κλείνει ένα κεφάλαιο στο κίνημα του Me Too, μια σταυροφορία κατά της σεξουαλικής βίας που ξεκίνησε μετά από εκρηκτικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν στους New York Times και το New Yorker. Δεκάδες γυναίκες προχώρησαν με ιστορίες σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης από τα χέρια του Weinstein, ο οποίος χρησιμοποιούσε την επιρροή και τη θέση του στις εταιρείες Miramax και The Weinstein Company αναγκάζοντας έτσι τα θύματά του να σιωπούν.

Η Gwyneth Paltrow υπήρξε μία από τις κορυφαίες φωνές στην έρευνα των Times. Μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία του Weinstein, Emma, το 1996, θυμήθηκε ότι ο πανίσχυρος παραγωγός προσπάθησε να την προσεγγίσει σεξουαλικά ενώ βρισκόντουσαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Beverly Hills. "Ήμουν παιδί, είχα υπογράψει, είχα παγώσει" είπε στους Times. Στη συνέχεια, ο τότε σύντροφός της Brad Pitt αντιμετώπισε τον Weinstein για το περιστατικό, με αποτέλεσμα ο παραγωγός να την προειδοποιήσει να μη μιλήσει σε κανέναν άλλο. "Νόμιζα ότι θα με απολύσει" είπε.