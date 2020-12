All I Want for Christmas is You | 10 πράγματα που δεν ξέρατε για το απόλυτο τραγούδι των Χριστουγέννων

Τα τελευταία 26 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τα Χριστούγεννα χωρίς να ακούσετε τουλάχιστον 30 φορές το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey. Ακόμα κι αν δεν το είχατε ποτέ σε cd ή δεν περιλαμβάνεται στις λίστες σας στο Spotify, είναι απλώς αδύνατο να το αποφύγετε. Θα το ακούσετε στο ραδιόφωνο, στο σούπερ μάρκετ, στα μεγάφωνα που βγάζει ο Δήμος στις πλατείες....

Από το 1994 όταν κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα είναι το τραγούδι-συνώνυμο της εορταστικής περιόδου. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη μελωδία και τους στίχους του όμως υπάρχει στην ιστορία του. Να όσα μάλλον δεν ξέρατε για το All I Want for Christmas is You, από το ποιος είναι ο συνθέτης μέχρι το πόσα κερδίζει από τα πνευματικά δικαιώματα (σημ. πολλά!):

Έχει χαρίσει στη Mariah Carey τρία βραβεία Guinness

Είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι από σόλο καλλιτέχνη που έχει κατακτήσει την πιο υψηλή θέση στη λίστα Billboard US Hot 100, το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες (πάνω από 1 εκατομμύρια στις 25/12/2019) και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 10 των singles στη Μ. Βρετανία.

Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει γίνει Νο1 σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες

Το All I Want for Christmas is You φτάνει στην κορυφή των charts κάθε χρόνο από τότε που κυκλοφόρησε, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος είναι η τέταρτη δεκαετία που γίνεται Νο1, κάτι που δεν έχει κάνει κανένα άλλο τραγούδι.

Γράφτηκε μέσα σε 15 λεπτά

Η Mariah Carey έγραψε τη μουσική και τους στίχους μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Walter Afanasieff το καλοκαίρι του 1994. Ο ίδιος εκτιμά πως το μυστικό της επιτυχίας του είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να το παιδέψουν πολύ. "Σίγουρα δεν είναι η Λίμνη των Κύκνων”, έχει δηλώσει. "Όμως αυτό είναι που το κάνει τόσο δημοφιλές. Είναι απλό και ευχάριστο”.

Η Mariah Carey αρχικά δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ

Βασικά, αρχικά δεν ήθελε να κάνει ένα Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, όπως το Merry Christmas που ήταν το τέταρτο της καριέρας της. Εκείνη την εποχή, χριστουγεννιάτικα τραγούδια κυκλοφορούσαν κυρίως πιο ηλικιωμένοι καλλιτέχνες που δεν ήταν πια στο επίκεντρο.

Είναι το δεύτερο τραγούδι με αυτόν τον τίτλο

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1989, οι Vince Vance & The Valiants είχαν κυκλοφορήσει ένα country τραγούδι με τίτλο All I Want For Christmas is You.

Έχει ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα, όμως το τραγούδι δημιουργήθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο. Όμως έχει δηλώσει ο Afanasieff "είχαμε γεμίσει το στούντιο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια για να μπούμε στο κλίμα. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ακόμα και να φέρναμε χιόνι, αλλά τελικά ευτυχώς δεν το κάναμε”.

Έχει αποτελέσει την έμπνευση για μια ταινία κινουμένων σχεδίων

Η ομώνυμη ταινία του 2017 από τη Universal έχει ηρωίδα την ίδια τη Mariah Carey (που έχει δανείσει και τη φωνή της) στο ρόλο ενός μικρού κοριτσιού που το μόνο που θέλει για τα Χριστούγεννα είναι ένα σκυλάκι.

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στην ιστορία

Με περισσότερες από 14 εκατομμύρια πωλήσεις, είναι το 11 best-selling single όλων των εποχών.

Έχει αποφέρει τεράστια έσοδα στους δημιουργούς του

Το 2017 υπολογίστηκε ότι τα κέρδη από τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού είχαν ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δολάρια. Και δεδομένου ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι τα δίδυμα της Mariah Carey μπορούν να ζήσουν πλουσιοπάροχα μόνο από αυτό το τραγούδι.

Τα περσινά Χριστούγεννα κυκλοφόρησε ανανεωμένο

Το 2019 η Mariah Carey κυκλοφόρησε μια deluxe επετειακή έκδοση του άλμπουμ Merry Christmas, αλλά και μια ανανεωμένη βερσιόν του βιντεοκλίπ με ακυκλοφόρητο υλικό.

