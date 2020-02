10 χρόνια από το θάνατο του Alexander McQueen | 10 δημιουργίες του που έμειναν στην ιστορία

The oyster dress | Άνοιξη -Καλοκαίρι 2003

To Oyster φόρεμα δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2003. Υπάρχουν μόνο δύο Oyster dresses, το ένα βρίσκεται στο Metropolitan Museum of Art και το άλλο ανήκει στη συλλογή της Kim Kardashian, η οποία μάλιστα επέλεξε να το φορέσει σε after party των φετινών Όσκαρ. Ο ίδιος το περιέγραψε ως μια “ποιητική απόδοση της καταστροφής στη θάλασσα“.