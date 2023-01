Η τάση της παγέτας μέσα από τις συλλογές των οίκων για τo 2023

Ας μιλήσουμε για λάμψη. Γι' αυτά τα καλά νέα που αφορούν την γκαρνταρόμπα και που, ακόμα και αν ανήκετε στις μινιμαλίστριες ή σ’ εκείνες που επιθυμούν να περάσουν τις γιορτές με ένα μεταξωτό σετ πιτζάμες, φέτος θα γοητεύσουν ακόμα κι εσάς. Γιατί μετά από ένα καθολικό πνεύμα αβεβαιότητας που επικράτησε τα τελευταία δύο χρόνια οι σχεδιαστές αποφάσισαν να επανέλθουν επιτρέποντας στη φαντασία τους να οργιάσει. Σκεφτείτε πλούσιες υφές, πολυτελή layers, διάφανα υφάσματα, που όμως έχουν κάτι το διαφορετικό, και λάμψη, ατέλειωτη λάμψη. Κάτω από τα φώτα της εορταστικής περιόδου και πίσω από τα φλας των κινητών οι φετινές παγέτες θα γράψουν ιστορία κι αυτό γιατί οίκοι όπως οι 16Arlington και Bottega Veneta ξεπέρασαν τα όρια και συνδύασαν διάφανα υφάσματα με ιριδίζουσες παγέτες και άλλοι όπως οι Altuzarra και Givenchy αγκάλιασαν το attitude του "more is more" προτείνοντας λάμψη σε μεγεθυμένη κλίμακα.

"Το trophy dressing είναι η εξέλιξη της αισιόδοξης διάθεσης που είχε εγκαταλείψει τη μόδα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε ήδη παρατηρήσει μια τεράστια αύξηση στη ζήτηση πολυτελών υφασμάτων και διακοσμητικών λεπτομερειών" δηλώνει η Lea Cranfield, chief buying and merchandising officer των Net-a-Porter, Mr Porter και The Outnet, και αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά. Ξεκινώντας από τις λιγότερο τολμηρές προτάσεις, εκείνες που διατηρούν κάτι από την άνεση που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, οι Proenza Schouler έφεραν τη λάμψη στα μέτρα του daywear συνδυάζοντας μάξι φούστες από μαλακό ύφασμα με col roulé από παγέτες σε ένα ιδιαίτερο σχήμα σταγόνας που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη slender σιλουέτα που προώθησαν στη συλλογή τους. Το έξτρα μήκος των μανικιών δημιούργησε μια ξεκάθαρα street διάθεση, γεγονός που κάνει ένα τέτοιο σπινθηροβόλο τοπ να συνδυάζεται ιδανικά με ένα φαρδύ τζιν και ένα ζευγάρι σατέν mules σε ένα εναλλακτικό party look.

Courtesy of Proenza Schouler Proenza Schouler

Σε μια παρομοίως relaxed λογική κινήθηκαν και οι Alberta Ferretti και Ralph Lauren, με την πρώτη να ξαναγράφει τους κανόνες της θηλυκότητας καταλήγοντας στο ότι οι γυναίκες δεν μπορεί να ντύνονται μόνο με σιφόν. Με το φως του παγετώνα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο moodboard της Ferretti, οι παγέτες εδώ χρωματίστηκαν στους τόνους του αμέθυστου και των γκρι metallics και εφαρμόστηκαν σε μάξι φούστες, που φορέθηκαν κάτω από πλεκτά πουλόβερ και υπερμεγέθη bomber jackets – εικόνα άκρως μητροπολιτική. Αντίστοιχα, στον Ralph Lauren η après-ski κατηγορία είδε τη λάμψη του χιονιού να αντανακλάται επάνω σε fair isle πανωφόρια συνδυασμένα με tuxedo κοστούμια ή μάξι φορέματα, όλα σε άσπρο-μαύρο.

Getty Images Alberta Ferretti FW'22-23

Splash News / Ideal Images Ralph Lauren FW'22-23

Στην ίδια παλέτα, αλλά όχι στο πνεύμα της απλότητας, που εξάλλου δε συνάδει με τον οίκο Givenchy, ο Matthew M. Williams έβαλε τις παγέτες στον μεγεθυντικό φακό και τις παρέταξε σε μια πολυεπίπεδη επιφάνεια που κάλυπτε ένα, κατά τα άλλα, κλασικό στράπλες φόρεμα. Και εδώ, ωστόσο, το coolness δεν έλειψε, με το τσόκερ από τεράστιες πέρλες στον λαιμό και το οπάκ καλσόν να το μετατρέπουν σε ένα σύνολο που άνετα θα ολοκληρωνόταν με φλατ παπούτσια. Στον Altuzarra όμως οι παγέτες έδειξαν όλο τους το μεγαλείο, με τη λάμψη τους να μετατρέπει ακόμα και το πιο λιτό μαύρο sheath dress σε αριστούργημα. Σε διάφορα μεγέθη, κυκλικής φόρμας και σε έντονες χρυσές ή χρυσοπράσινες αποχρώσεις, οι παγέτες τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να δίνουν το εφέ του καταρράκτη, δημιουργώντας μια σιλουέτα άκρως εντυπωσιακή, χωρίς υπερβολές και περιττά στοιχεία στο πατρόν. Φωτεινή στιγμή της συλλογής του οίκου, τα ένθετα bras επάνω από πλεκτά σετ που θα πείσουν ακόμα και τις self-care queens να λάμψουν στα φετινά σουαρέ.

Splash News / Ideal Images Givenchy FW'22-23

Splash News / Ideal Images Altuzarra FW'22-23

Για το τέλος, η κατηγορία των ρευστών sequined dresses είναι ίσως η πιο σημαντική εισαγωγή στη λίστα επιθυμιών των fashion insiders. Ξεκινώντας από τις παραδεισένιες λευκές παγέτες του 16 Arlington σε ρευστές γραμμές και bodycon σιλουέτες, η μόδα απέδειξε περίτρανα ότι πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να περνά τα μηνύματα που θέλει. Στην προκειμένη, αυτές οι ονειρικές δημιουργίες απέτισαν φόρο τιμής στη συνιδρύτρια του brand, Federica "Kikka" Cavenati, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Στο μεταξύ, το flashy style στα χέρια του "μάγου" Pierpaolo Piccioli στον Valentino αλλά και του πολλά υποσχόμενου Matthieu Blazy στην Bottega Veneta δεν μπορεί ποτέ να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες. Από τη μία, στην πιο πολυσυζητημένη συλλογή του Valentino οι παγέτες υπέκυψαν στη μονοτονία του μαύρου και ευφυώς έπραξαν, διότι έτσι ανέδειξαν τις μαεστρικές λεπτομέρειες του Piccioli. Σύνολα που δεν προκαλούν περισπασμούς παρά καθηλώνουν με τη γοητεία της μείξης υλικών, όπως εδώ που η διαφάνεια δίνει τη θέση της στην πυκνή παγέτα. Από την άλλη, στην Bottega Veneta, σε μια συλλογή που αφιερώθηκε στην κίνηση μιας αδιάκοπα δραστήριας ζωής, η παγέτα έγινε μέσο ανάδειξης ενός τολμηρού, forward αισθησιασμού. Ανάλαφρα ραμμένες επάνω σε δαντέλες, σε σχεδόν διάφανες αποχρώσεις και με την ιδιότητα να ταιριάζουν αδιανόητα πολύ με high knee, αλλά χαλαρές μπότες και τσάντες ώμου, οι παγέτες εδώ άνοιξαν τον δρόμο για ένα νέο στυλ, αυτό της σοφιστικέ αμεριμνησίας.

Getty Images Valentino FW'22-23