H Ραφαέλα Ψαρρού σου προτείνει τα effortless cool looks του καλοκαιριού με κομμάτια από τη νέα συλλογή της Calvin Klein

Ο μινιμαλισμός έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα του 2023. H απλότητα και η ευελιξία που χαρακτηρίζει τα minimal κομμάτια έχουν γίνει το ζητούμενο των εμφανίσεων της εποχής και χρώματα όπως το μαύρο, το λευκό, το μπεζ, το γκρι και το καφέ βρίσκονται ξανά ψηλά στη λίστα των επιλογών των fashionistas. Η διαχρονική αυτή τάση γνωρίζει ιδιαίτερη δημοφιλία φέτος, και ειδικά τη καλοκαιρινή σεζόν που διανύουμε, χάρη στην αναβίωση από τους Genzes της Y2K αισθητικής των 90s. Το go-to brand που θα εκπληρώσει την επιθυμία σου για να υιοθετήσεις το στιλ είναι η Calvin Klein.

To fashion brand που χαρακτηρίστηκε ως "master του μινιμαλισμού" στα 80s και τα 90s, κατάφερε να αποδώσει στο casual και sporty στιλ χαρακτηριστικά "formality” και να κάνει τα slip dresses τα πιο chic φορέματα για cocktail και party βραδιές. Ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να εξυπηρετεί με τις συλλογές του σε jeans, εσώρουχα και RTW κομμάτια με αθλητικό χαρακτήρα, τους minimalist enthusiasts. H συλλογή της Calvin Klein για το Καλοκαίρι 2023 περιέχει όλες τις προτάσεις για να παραμείνεις επίκαιρη μ' ένα effortlessly cool αέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή.

Η Ραφαέλα Ψαρρού γίνεται η έμπνευσή σου με τα Calvin Klein looks της

Η Ραφαέλα Ψαρρού έχει πολλές ιδιότητες: είναι μητέρα του Φιλίππου και της Καλλιόπης, σύζυγος του Γιώργου Καράβα, και επιχειρηματίας με δική της επιχείρηση στον χώρο της ομορφιάς, ενώ διατηρεί και ένα πολύ δημοφιλή λογαριασμό στο Instagram (@rafaela_psarrou) όπου ως digital creator μοιράζεται τις προτάσεις της για ταξίδια, lifestyle και φυσικά, για το στιλ. Η ίδια έχει δηλώσει ότι της αρέσει να φοράει απλά και κομψά κομμάτια, που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της. Από τα looks που επιλέγει διαπιστώνει κανείς ότι το cool casual ντύσιμο αλλά και το μοντέρνο sexy που βασίζεται σε staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας, είναι ανάμεσα στις προτιμήσεις της.

Η Ραφαέλα Ψαρρού αναλαμβάνει να σε καθοδηγήσει στις καλοκαιρινές σου αγορές και σου συστήνει τα miminal looks από τη συλλογή της Calvin Klein που θα γίνουν το go-to στιλ σου για όλο το καλοκαίρι.

Look#1: The one with ...the utility dress

Το utilitywear είναι μία από τις κορυφαίες τάσεις που ανέδειξε η φετινή χρονιά και αναφέρεται σε όλα εκείνα τα κομμάτια που χαρακτηρίζονται από μία "πρακτικότητα" καθώς μιμούνται σιλουέτες και γραμμές που συναντάμε σε στολές εργασίας. Το utility dress σε μπεζ απόχρωση από τη συλλογή της Calvin Klein (θα το βρεις εδώ) που φοράει η Ραφαέλα Ψαρρού διαθέτει ανοιχτή πλάτη με λουράκι και αγκράφα στην οποία είναι χαραγμένο το logo. Αποτελεί ιδανική επιλογή για casual chic εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνδύασέ το με πλατφόρμες Calvin Klein από ανακυκλωμένο σατέν (θα τις βρεις εδώ) και εξασφάλισε το πιο άνετο και stylish look του καλοκαιριού.

