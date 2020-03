Paris Fashion Week | Οι συλλογές που ξεχωρίζουν από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Σκοτεινή στον Balenciaga, as inclusive as it gets στον Valentino, πλαισιωμένη από -άλλο ένα- φεμινιστικό μανιφέστο στον Dior και τολμηρή, απροκάλυπτα σέξι και απρόσμενα πολύχρωμη στον Saint Laurent. H μόδα στο Παρίσι φέτος έχει κάθε φορά κάτι ενδιαφέρον να πει καθώς οι περισσότεροι σχεδιαστές μοιάζουν να έχουν ξεφύγει για λίγο από την comfort zone τους και να τολμούν είτε ένα νέο στιλ, είτε μια πολιτική δήλωση μέσα από τις συλλογές τους.

Η γυναίκα και οι ανάγκες της βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ενώ γίνεται μια προσπάθεια να αποδειχτεί για ακόμα μία φορά ότι η μόδα, εκτός από δημιουργία ρούχων και αξεσουάρ, είναι και πρέπει να είναι τέχνη. Με πιο συμβατικό τρόπο, όπως μας έχει συνηθίσει ο Giambattista Valli, ή με πιο extravagant, όπως μας έχει εκπαιδεύσει να περιμένουμε η Rei Kawakubo τα ρούχα αποκτούν μια άλλη διάσταση, όταν τα υπογράφουν οι πιο δημιουργικοί σχεδιαστές.

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά shows της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020.