Το label COS έρχεται στην Ελλάδα

H μίνιμαλ σκανδιναβική αισθητική βρίσκει τέλεια εφαρμογή στις συλλογές του label COS που ιδρύθηκε και έχει έδρα στο Λονδίνο. Το γνωστό brand μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν αγαπημένος προορισμός όλων των γυναικών στο εξωτερικό, και πλέον θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τον ερχόμενο Απρίλιο εγκαινιάζεται το online store του COS το λανσάρισμα του οποίου συμπίπτει και με τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή της εταιρείας.

Αντλώντας έμπνευση από τις τέχνες, το fashion brand με έδρα το Λονδίνο φημίζεται για τις συλλογές που ισορροπούν ανάμεσα στο πρωτοποριακό σχέδιο και το διαχρονικό στυλ. Με την απλότητα και την άνεση να κυριαρχούν, κάθε κομμάτι είναι σχεδιασμένο να κρατήσει πολλές σεζόν, όντας πάντα επίκαιρο.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει πρωτοποριακά υλικά, όπως υφάσματα με φυσικές βαφές που προέρχονται από λαχανικά, καθώς και denim κομμάτια με επίστρωση. Οι υφές και η κατασκευή των ρούχων προσδίδουν ένα χαρακτηριστικό ύφος μέσω των ιδιαίτερων πλεκτών λεπτομερειών, ενώ μεταλλικά υφάσματα ενώνονται με το κλασικό βαμβάκι συνθέτοντας μία μοντέρνα τεχνική που δημιουργεί statement κομμάτια για τη νέα σεζόν. Με τη βιώσιμη επεξεργασία κι εξέλιξη των υφασμάτων να συνεχίζει κάθε σεζόν, όλα τα βαμβακερά υφάσματα της συλλογής έχουν sustainable χαρακτήρα – αυτό αφορά στο οργανικό, ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο βαμβάκι.

Τι πρέπει να ξέρετε για το brand COS

Από το 2007, οπότε ιδρύθηκε η COS με έδρα το Λονδίνο, το brand παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του: να δημιουργεί συλλογές υψηλής ποιότητας οι οποίες απαρτίζονται από all time classic κομμάτια αλλά και μοντέρνα ρούχα που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του διαχρονικού, η οποία άλλωστε χαρακτηρίζει το brand. Αντλώντας έμπνευση από τις τέχνες, η COS αξιοποιεί παραδοσιακές μεθόδους συνδυαστικά με νέες τεχνικές προκειμένου να κατασκευάσει μοντέρνα ρούχα που διαρκούν στο χρόνο.

Με την υπόσχεση να ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη διαχρονικότητα και την καινοτομία, η COS συνεργάζεται με γνωστούς αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες, galleries και studios. Συγκεκριμένα, το brand έχει συνεργαστεί με τη Serpentine Gallery, Salone del Mobile, The Guggenheim New York, The Donald Judd Foundation, Frieze London, The Dia Art Foundation, Design Miami, Opening Ceremony και Mr Porter, καθώς και με τους καλλιτέχνες Snarkitecture, Sou Fujimoto, Studio Swine, Wayne McGregor και AFSO / ANDRÉ FU.

Aκολουθούν μερικά από τα looks που ξεχωρίζουν από την ανοιξιάτικη συλλογή COS.