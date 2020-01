Parisian chic | Αυτές είναι οι Γαλλίδες που ξεχωρίζουν για το στυλ τους

Πόσο ενδιαφέρον έχει να παρατηρεί κανείς τις σημερινές γυναίκες στο Παρίσι, ενώ περπατούν, συνομιλούν, βιάζονται, διαβάζουν βιβλία ή απλώς ρεμβάζουν στην πόλη. Φαίνονται δραστήριες επαγγελματικά, ερωτικά, συναισθηματικά και μοιάζουν, λίγο ή πολύ, ανάλογα με την ηλικία τους, να γνωρίζουν πού βρίσκονται, τι σημαίνει ζωή, έρωτας, εργασία και οικογένεια. Είναι φυσικές, όμορφες, κομψές και η μόδα κυλάει στο αίμα τους. Ξέρουν να ντύνονται ανεπιτήδευτα, δίχως στυλιστικές ακρότητες, με σύμμαχό τους τα must κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Το στυλ τους όμως, που φωνάζει αυτό το "je ne sais quoi" είναι προσεκτικά μελετημένο.

Παρακάτω ακολουθούν πέντε γυναίκες - προσωποποίηση του French chic που αποτελούν πηγή έμπνευσης για την αισθητική και τη φιλοσοφία τους.

Caroline de Maigret

Η Caroline de Maigret είναι από τα μεγαλύτερα woman crushes και όσο μεγαλώνει η επιρροή της στη μόδα γίνεται όλο και ισχυρότερη. Η ίδια μοιράζεται τις συμβουλές της τόσο μέσα από τα βιβλία της, με πιο πρόσφατο το "Older, but Better, but Older" όσο και μέσα από τα social media και έχει πιστές fans σε όλο τον κόσμο.

Carine Roitfeld

Έχοντας εργαστεί στα σημαντικότερα γυναικεία περιοδικά, μεταξύ των οποίων και στο Ηarper's Bazaar ως global fashion director, η Carine Roitfeld ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει στυλ. Αυτό, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία της, την έχουν τοποθετήσει ανάμεσα στις πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης μόδας. Στις δραστηριότητές της πλέον έχει προσθέσει και αυτή της συμβούλου μόδας του brand Karl Lagerfeld.

Jeanne Damas

Η συγγραφέας, και πλέον και επιχειρηματίας, Jeanne Damas θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κορίτσι της διπλανής πόρτας με effortless και ρομαντικό στυλ. Η ίδια δεν διαλέγει τα τελευταία trends , αλλά προσεγγίζει τη μόδα με τη δική της οπτική, επαναλαμβάνοντας συχνά τα ίδια ρούχα και αξεσουάρ με διαφορετικό τρόπο. Λίγα καλά κομμάτια, πολλές φινετσάτες εμφανίσεις.



Anne-Laure Mais

To it girl του Instagram, Anne-Laure Mais ή αλλιώς Adenorah δεν επηρεάζει πλέον μόνο μέσω του feed της, αλλά κερδίζει και χρήματα με τη δική της σειρά ρούχων Μusier Paris που αποδεικνύει πως οι γυναίκες της Γαλλίας γνωρίζουν από μόδα.

Gabrielle Caunesil

Η influencer και μοντέλο Gabrielle Caunesil έχει αυθορμητισμό, αφέλεια και τέλειες αναλογίες που την καθιστούν αβίαστα αισθησιακή. Όσον αφορά το στυλ της τα κάνει όλα να φαίνονται απλά και αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο να γίνει κανείς fan της.