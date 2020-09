Kate Middleton | Φόρεσε το τέλειο shirtdress για το φθινόπωρο και χαρίζει έμπνευση

Άλλη μία εμφάνιση που χαρίζει στιλιστική έμπνευση είναι αυτή που έκανε η Kate Middleton μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η δούκισσα του Cambridge παρακολούθησε μαζί με τον σύζυγό της, Πρίγκιπα William, και τα τρία τους παιδιά - τον Πρίγκιπα George, την Πριγκίπισσα Charlotte και τον Πρίγκιπα Louis- το ντοκιμαντέρ David Attenborough: A Life On Our Planet σε προβολή που στήθηκε στους κήπους του παλατιού και φυσικά, το casual chic look της δεν έμεινε απαρατήρητο.

Η Middleton είχε φορέσει ένα μίντι denim shirt dress με λεπτή ζώνη στη μέση, που ανήκει στη συλλογή της Gabriella Hearst (το συγκεκριμένο μοντέλο μπορείτε να το αναζητήσετε και με την ονομασία "Marley"). Το φόρεμά της συνδύασε μ' ένα ζευγάρι suede γόβες σε navy blue από τη συλλογή του brand Emmy London (το ζευγάρι έχει την ονομασία "Josie"), ενώ στα αφτιά της φοράει ένα ζευγάρι τριγωνικά σκουλαρίκια σε ασήμι από το brand Patrick Mavros (και συγκεκριμένα το ζευγάρι "Pangolin Haka").

Η δούκισσα του Cambridge δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή γι΄αυτή τη μεταβατική εποχή επενδύοντας σ' ένα κομψό, και πολύ κολακευτικό για τη σιλουέτα της, denim φόρεμα που δεν είναι τόσο ανάλαφρο όσο τα φορέματα του καλοκαιριού αλλά ούτε και τόσο "βαρύ" όσο τα υφάσματα στα φορέματα του χειμώνα. Επίσης, ένα denim φόρεμα, είτε το επιλέξετε με κουμπιά είτε με ζώνη στη μέση είτε σε ίσια γραμμή ή με flare φούστα, μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά τόσο με sneakers και μπαλαρίνες όσο και με γόβες και μποτάκια.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 6 προτάσεις σε denim φορέματα για να προσθέσετε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα: