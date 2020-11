Η νέα συλλογή του Balenciaga θα παρουσιαστεί σε μορφή video game

Στις 6 Δεκεμβρίου ο οίκος Balenciaga θα αποκαλύψει το Afterwold: The Age of Tommorow, ένα video game που λαμβάνει χώρα το 2031 και που μέσα από αυτό θα παρουσιαστεί η νέα collection fall 2021 του Demna Gvasalia.

Την αλληγορική αυτή "περιπέτεια” συνθέτουν σκηνικά και χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν με την τελευταία τεχνολογία στα video games, ενώ σύμφωνα με τον γαλλικό οίκο, το Afterwold θα σπάσει το ρεκόρ το "μεγαλύτερο τριδιάστατο video project που έχει γίνει μέχρι τώρα".

Αυτή η ασυνήθιστη παρουσίαση είναι η νέα εναλλακτική του Gvasalia, ο οποίος δέχθηκε διθυραμβικά σχόλια στην τελευταία εβδομάδα μόδας του Παρισιού, παρουσιάζοντας ένα fashion film αφιερωμένο στο τραγούδι του Corey Hart "I'm wearing sunglasses at night”, με τις δημιουργίες της pre-collection του να εμφανίζονται στους σκοτεινούς δρόμους του Παρισιού.

"Ένας ήρωας avatar θα κινείται μέσα σε περιφερειακές ζώνες ενώ έχει σαν κίνητρο διάφορα tasks”, εξήγησε εκπρόσωπος του Balenciaga για το online game στο WWD. "Το Afterwold εμπνέεται από ένα μυθικό παρελθόν και ένα φανταστικό μέλλον με διαχρονικά αρχέτυπα και εικόνες”, θα πει.

Και προσθέτει: "Το θέμα του Balenciaga fall 2021 είναι η μοίρα της ανθρωπότητας μέσα από ένα διαδραστικό ταξίδι. Ο κόσμος μπορεί να φαίνεται πως καταρρέει αρχικά, όμως απέχει πολύ από αυτή τη δυστοπική οπτική, καθώς σιγά σιγά επανέρχεται η φύση και η βιομηχανία επανέρχονται σε μια πιο υγιή ισορροπία”.

Μάλιστα, οι παίκτες μπορούν να υπερβούν το Afterworld εφόσον κερδίσουν το παιχνίδι.

"(Το βραβείο) είναι μια πραγματική άσκηση αναπνοής που λαμβάνει μέρος σε μια εικονική ουτοπία. Στο τέλος, ο ήρωας μεταμορφώνεται στον 'Master of The Two Worlds'”, εξηγεί ο οίκος, αναφερόμενος σε αρχέτυπους ήρωες του αμερικάνου ακαδημαϊκού Joseph Campbell.

O Gvasalia, ο οποίος είναι γνωστός για τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης του, ανακοίνωσε στο WWD πως θα παρουσιάζει τις pre-collections του κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, και τις βασικές συλλογές του κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Παρά το γεγονός πως ο Gvasalia απέχει από τα φαντασμαγορικά shows λόγω της πανδημίας, ο ίδιος σχεδιάζει να κάνει το επόμενο show του για την επιστροφή του Balenciaga στην haute couture τον Ιούλιο, έχοντας πάντα σκοπό να εκπλήσσει με κάθε του εγχείρημα.

"Η μόδα έχει γίνει πολύ προβλέψιμη. Προσωπικά θέλω να προσπαθήσω να κάνω τα πράγματα αλλιώς”, είπε.

Δείτε το teaser του Afterworld: The Age of Tommorow