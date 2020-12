Off-White | Μια τσάντα σχεδιασμένη από τον Virgil Abloh με έμπνευση από το Λούβρο

Ο Virgil Abloh είναι ένας λάτρης της Αναγέννησης. Αυτή τη φορά, ο σχεδιαστής του Off-White - ο οποίος είναι επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής συλλογής του οίκου Louis Vuitton, DJ, σχεδιαστής αυτοκινήτων και επιμελητής τέχνης - αποφάσισε να ασχοληθεί με τη φιλανθρωπική δράση.

Ο Abloh σχεδίασε μια ειδική έκδοση της δημοφιλούς τσάντας Jitney 2.8 σε συνεργασία με το Christie’s για το Bid for The Louvre, μια δημοπρασία που υποστηρίζει το Μουσείο του Λούβρου και το The Louvre Studio, έναν χώρο καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης που πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του το φθινόπωρο του 2021. Η Jitney 2.8 έκανε το ντεμπούτο της το 2019 και έφερε το λογότυπο του Off-White, καθώς και quotes όπως cash inside και turn to open . Για τη δημοπρασία, ο Abloh αφαίρεσε το λογότυπο, και σχεδίασε μια εκδοχή από δέρμα calfskin και ανάγλυφα σχέδια διαμαντιών και την επένδυσε με μικρές παγιέτες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την εμβληματική πυραμίδα του I.M. Pei του Λούβρου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Abloh εμπνέεται από το φημισμένο μουσείο. Τον Δεκέμβριο του 2019, κυκλοφόρησε τη συλλογή Musée du Louvre x Off-White, μια capsule collection που αποτίει φόρο τιμής στον Leonardo da Vinci.

"Θέλω να ενώσω αυτούς τους δύο κόσμους που φαινομενικά είναι διαφορετικοί: μόδα και υψηλή τέχνη", είπε ο Abloh. "Είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μου το να αποδείξω ότι κάθε μέρος, ανεξάρτητα από το πόσο αποκλειστικό φαίνεται, είναι προσβάσιμο σε όλους. Ότι μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους και ότι η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται να συνδέεται με μια και μόνο αρχή".

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Christie's από την 1η έως τις 15 Δεκεμβρίου. Στη δημοπρασία συμπεριλαμβάνονται ένα βραχιόλι Panthère de Cartier, μια περιήγηση στις φημισμένες στέγες του μουσείου και μια ιδιωτική εξερεύνηση της Mona Lisa του da Vinci. Με το Λούβρο να κλείνει ξανά ως μέρος του δεύτερου lockdown στη Γαλλία, το πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο χάνει πρωτοφανή έσοδα. Αυτή είναι η στιγμή να στηρίξουμε το Λούβρο ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τέχνη προσβάσιμη σε όλους και μετά την πανδημία.