Η επιστροφή του Martin Margiela

Μετά από 12 χρόνια απουσίας από τον χώρο της μόδας και απομόνωσης, ο θρυλικός Βέλγος σχεδιαστής Martin Margiela ανακοίνωσε την επιστροφή του. Όχι, όμως, μέσα από μία collection και ένα fashion show ως σχεδιαστής, αλλά μια έκθεση ως καλλιτέχνης.

Ο σχεδιαστής, που αποχώρησε από το fashion design και το brand του το 2009, θα εκθέσει τα έργα του στη Lafayette Anticipations gallery στο Παρίσι. Η έκθεση με τον τίτλο "Martin Margiela", που θα ανοίξει στις 15 Απριλίου, θα φιλοξενήσει γλυπτά, φωτογραφίες και installations που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ ξανά δημοσίως.

"Αυτή η έκθεση τιμά την ιδέα ότι ο Martin Margiela ήταν πάντα ένας καλλιτέχνης, που η δουλειά του έχει εξελιχθεί από τότε, εντός και εκτός του καλλιτεχνικού κόσμου" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η gallery. "Ο Margiela πάντα μας έκανε να βλέπουμε τα πράγματα με μία φρέσκια ματιά. Πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, καλλιέργησε μία εμμονή για τους διακριτικούς ανθρώπους, τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα και τα ξεχασμένα μέρη και γεγονότα, αποδίδοντάς τους νέα αξιοπρέπεια", συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η μεταμοντέρνα και αντισυμβατική προσέγγιση στα fashion σχέδια του Martin Margiela, οι πρωτοπόρες τεχνικές τους, τα πρωτότυπα υλικά και η αποδόμηση των ρούχων, χαρακτηρίστηκαν "επαναστατικές" για την εποχή του και έγιναν πηγή έμπνευσης για πολλούς σχεδιαστές του σήμερα όπως ο Demna Gvasalia του οίκου Balenciaga. Ο μύθος του ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι ο Martin Margiela επέλεξε, ακόμα και τα χρόνια της ενεργής παρουσίας και επιτυχία του, να παραμείνει ο ίδιος στην αφάνεια, αρνούμενος να φωτογραφηθεί ή να παραχωρήσει συνεντεύξεις ακόμα και να εμφανιστεί στα shows του.

Maison Martin Margiela Spring -Summer 2009

Σε μία σπάνια συνέντευξή του, μέσω Fax, στον Independent το 2011, είχε δηλώσει: "προτιμούμε να δίνουμε όλη την έμφαση στα ρούχα μας και όχι όλο αυτό που συμβαίνει με τα media". Πριν από δυο χρόνια, ο σχεδιαστής "εμφανίστηκε" δανείζοντας τη φωνή του στο ντοκιμαντέρ "Martin Margiela: In His Own Words" του σκηνοθέτη Reiner Holzemer. Ο σκηνοθέτης, από τους λίγους ανθρώπους που κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να συνυπάρξει μαζί του για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ, είχε απαντήσει σε συνέντευξή του στο ερώτημα για την επιστροφή του Margiela στη μόδα: "Δεν νομίζω ότι θα ξαναεπιστρέψει".

*Με στοιχεία από τη The Guardian