Bottega Veneta | Τα must – have παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ από τη συλλογή της άνοιξης

Αν υπάρχει ένα brand που για την επιτυχία των συλλογών του μπορούμε να στοιχηματίσουμε, αυτό είναι η Bottega Veneta. Καθοδηγητής του τρόπου με τον οποίο η high fashion αισθητική μπορεί να εισχωρήσει στις ready-to - wear δημιουργίες κι αυτές να γίνονται ανάρπαστες και μόνο στην προαναγγελία της άφιξή τους, o οίκος έχει γίνει συνώνυμο της σύγχρονης αντίληψης αναφορικά με το ντύσιμο. Τα must - have αξεσουάρ της δεκαετίας ανήκουν σαφέστατα στο ιταλικό brand, που σε μία κίνηση- ματ έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του στα social media - γιατί, απλά, δεν μοιάζει με τη φήμη που έχει αποκτήσει, να τους χρειάζεται πια.

Λίγο πριν το "αντίο" στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ο οίκος είχε μοιραστεί τις εικόνες από τη συλλογή του "Bottega Veneta Salon 01 London" για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Daniel Lee να αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στην αισθητική των 70s και των 90s και να επαναφέρει τάσεις που αποπνέουν μία οικειότητα, δανείζονται τη χαρά των χίπις και προσφέρουν προτάσεις που ξεπερνούν τα αυστηρά όρια των δυο φύλων.

Από τη ανοιξιάτικη συλλογή με αξεσουάρ & παπούτσια του οίκου, έχουμε ήδη ξεχωρίσει τα must - have που θα θέλαμε να προσθέσουμε στην γκαρνταρόμπα μας για looks με τη σφραγίδα του απόλυτα μοντέρνου brand. Από τα δερμάτινα και knit chunky mules της συλλογής σε νέον και παστέλ αποχρώσεις, τα πολύχρωμα unisex slim sneakers που αποτελούν την απόλυτη πρόταση style και comfort, τις υπέροχα κομψές The Triangle τσάντες που έρχονται στην crochet εκδοχή τους και σε διάφορα μεγέθη, αλλά και τις belt - bags, που δανείζονται το λουρί τους από τις ζώνες ασφαλείας των αεροπλάνων και που ο οίκος προτείνει να φορεθούν ανάποδα, μέχρι τα πολύχρωμα, floral κοσμήματα που θυμίζουν λίγο κοριτσίστικα παιχνίδια, όλα αποτελούν κομμάτια που θα παίξουν ρόλο αναβαθμιστή στο στιλ της επόμενης σεζόν.

