Ella Emhoff | Δημιούργησε τη δική της συλλογή με knitwear κομμάτια

Μπορεί το 2021 να μετρά μόλις δύο μήνες ζωής, ωστόσο φαίνεται πως αυτή θα είναι η χρονιά που η Ella Emhoff θα κάνει πράξη πολλά από τα όνειρα της. Η θετή κόρη της Kamala Harris είναι φοιτήτρια μόδας, υπέγραψε πρόσφατα με πρακτορείο μοντέλων και τώρα έκανε ένα δικό της επιχειρηματικό βήμα, λανσάροντας μία συλλογή με knitwear κομμάτια.

Η Ella Emhoff έκανε μόλις χθες (18 Φεβρουαρίου) το ντεμπούτο της στην πασαρέλα του οίκου Proenza Schouler για τη συλλογή Fall 2021 και την ίδια ημέρα αποφάσισε να αποκαλύψει μέσω του Instagram προφίλ της τη νέα της συλλογή. Η fashionista δημιούργησε μία collection με one of the kind κομμάτια όπως πλεκτά γιλέκα και καπέλα. Χαρακτηριστικό των δημιουργιών της είναι τα έντονα χρώματα και ο συνδυασμός τους, που κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερα.

Οι δημιουργίες της είναι διαθέσιμες μέσα από το App "Mall" αλλά εάν θέλετε να αποκτήσετε κάποιο κομμάτι θα πρέπει να βιαστείτε αφού τα περισσότερα έχουν γίνει sold out. Συγκεκριμένα, η σχεδιάστρια παραχώρησε πέντε από τα κομμάτια της συλλογής της εκ των οποίων τα τρία έγιναν ανάρπαστα και sold out μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

https://www.instagram.com/p/CLcJx2qBDf4/