Critics Choice Awards 2021 | Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Άλλη μία τελετή απονομής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων, τα Critics Choice Awards του 2021, ολοκληρώθηκε χθες 7 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω νικητές και λαμπερές εμφανίσεις. Η τελετή, βεβαίως, είχε την υβριδική μορφή που έχουν αποκτήσει πλέον όλες οι τελετές απονομής βραβείων και το red carpet πραγματοποιήθηκε στο σπίτι των υποψηφίων.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν ασφαλώς εκείνη της Anya Taylor-Joy, της πρωταγωνίστριας του "The Queen's Gambit" που απέσπασε βραβείο για την ερμηνεία της, και η οποία επέλεξε για άλλη μία φορά μία ονειρεμένη δημιουργία του οίκου Dior. Άλλη υπέροχη εμφάνιση ήταν της Emma Corrin, που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της ως Diana στο "The Crown" και εμφανίστηκε με δημιουργία Schiaparelli, αλλά και η Phoebe Dynevor του "Bridgerton" που φόρεσε ένα two pieces σύνολο Louis Vuitton. H Zendaya έκανε μία πολύ φρέσκια και νεανική εμφάνιση με σύνολο Valentino, ενώ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το ultra chic outfit της Gillian Anderson, που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της ως Margaret Thatcher στο "The Crown" κι επένδυσε σ' ένα two - pieces σύνολο του οίκου Dior.

Best Looks

H Emma Corrin με Schiaparelli

Η Anya Taylor-Joy με Dior

H Phoebe Dynevor με Louis Vuitton

H Zendaya με Valentino

H Yara Shahidi με σύνολο Dior

Η Andra Day με Prada

H Daisy Edgar-Jones με Oscar de la Renta

H Regina King με Versace

H Synthia Erivo με Vera Wang

H Gal Gabot με Prabal Gurung

Η Gillian Anderson με Dior

Η Amanda Seyfried με Miu Miu