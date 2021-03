LVMH | Βγάζει σε πώληση τα deadstock υφάσματα των οίκων του

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH- στον οποίο ανήκουν οι οίκοι Louis Vuitton, Dior και Givenchy- λανσάρει ένα online marketplace για πουλήσει υφάσματα και δέρματα που έχουν περισσέψει από την παραγωγή των οίκων του.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μια καλή εξέλιξη για τους σχεδιαστές που χρησιμοποιούν deadstock υφάσματα ως μία οικονομική εκδοχή σε high quality υλικά για τις collections τους.

Η εξέλιξη αυτή, όπου ένας τέτοιος τεράστιος όμιλος αρχίζει να επικεντρώνει στο upcycling, μόνο σημαντικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στο να βοηθήσει τη βιομηχανία της μόδας να κινηθεί προς τη βιωσιμότητα και την ανακύκλωση. Η Γαλλία, έδρα του ομίλου LVMH, εξετάζει το ενδεχόμενο να απογορεύσει στα brands να καταστρέφουν ή να πετούν στα σκουπίδια τα ρούχα που δεν πωλούνται - μία απόφαση, που εφόσον υλοποιηθεί, θα υποχρεώσει πολλές εταιρείες να σκεφτούν το upcycling και τη μεταπώληση των αχρησιμοποίητων υφασμάτων ως επιλογή.

Τα αχρησιμοποίητα υφάσματα κοστίζουν στη βιομηχανία της μόδας 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το online deadstock marketplace Queen of Raw. Όπως δήλωσε στο Business of Fashion, η Stephanie Benedetto, συνιδρύτρια του Queen of Raw, "για πάρα πολύ καιρό κανείς δεν έδινε σημασία στα αχρησιμοποίητα υφάσματα. Αυτό δεν βγάζει νόημα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, αλλά σίγουρα δεν βγάζει κανένα νόημα και με όρους κέρδους".

Ταυτόχρονα με το λανσάρισμα του online marketplace μεταπώληση deadstock που ξεκινάει το LVMH, το online eshop μεταχειρισμένων TheRealReal λανσάρει μία upcycled collection από παλιά πολυτελή ενδύματα. To ReCollection πρόγραμμα θα ξεκινήσει με 50 κομμάτια που έχουν γίνει δωρεά από δημοφιλή fashion labels όπως Balenciaga, Dries Van Noten και Stella McCartney.