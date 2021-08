Beyoncé's evolution | To απόλυτο icon στο εξώφυλλο του Harpers' BAZAAR Σεπτεμβρίου

Στα 40 της χρόνια η Beyoncé είναι το απόλυτο icon της εποχής και φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου 2021 του Harpers' BAZAAR.

"Έχω περάσει τόσα χρόνια προσπαθώντας να γίνω καλύτερη και να βελτιώσω οτιδήποτε έχω κάνει που βρίσκομαι πια σ' ένα σημείο όπου δεν χρειάζεται να συναγωνίζομαι με τον εαυτό μου. Δεν μ' ενδιαφέρει να κοιτάω πίσω", λέει η Beyoncé στη συνέντευξη της. "Το παρελθόν είναι παρελθόν. Αισθάνομαι ότι πολλές πτυχές της νεότερης, λιγότερο εξελιγμένης Beyoncé δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα βάλουν με τη γυναίκα που είμαι σήμερα".

CAMPBELL ADDY Beyoncé φοράει Tiffany & Co, πουκάμισο, σορτς, ζώνη IVY PARKxadidas.

*Όλη η συνέντευξη στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του Harpers BAZAAR.

