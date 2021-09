Η καμπάνια για τα second hand ρούχα με πρωταγωνίστρια τη Sienna Miller

Έχει τον τίτλο της "ιέρειας του boho style", αλλά κι έναν ακόμα: της "βασίλισσας του Vintage". Καθόλου τυχαίο επομένως που η Sienna Miller γίνεται το κεντρικό πρόσωπο στην καμπάνια της Oxfam για την προώθηση του second-hand clothing και των αγορών από secondhand καταστήματα.

"Η ζωή δεν είναι σκουπιδότοπος" είναι ένα από τα μηνύματα που προωθεί η εκστρατεία "Second Hand September" και η Miller, λάτρης της vintage μόδας εδώ και χρόνια, ποζάρει για τις φωτογραφίες που συνοδεύουν τη καμπάνια φορώντας αγαπημένα second hand κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της, όπως ένα faux fur leopard print παλτό κι ένα πράσινο φόρεμα, τα οποία η ηθοποιός διαθέτει προς αγορά [σ.σ. θα είναι διαθέσιμα στο Oxfam pop -up κατάστημα στα Selfridges].

"Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι το πρόσωπο της Oxfam για την καμπάνια Second Hand September και θα βοηθήσω ώστε να στρέψουμε την προσοχή στο πώς η επιλογή του second-hand clothing είναι πιο φιλική για τον πλανήτη. Αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά.Και οι αναζητήσεις σε καταστήματα με μεταχειρισμένα είναι ένα πραγματικό κυνήγι θησαυρού! Γίνε συλλέκτης όπως εγώ!", δήλωσε η Sienna Miller για τη συμμετοχή της στην καμπάνια.

Σκοπός της εκστρατείας της Oxfam, που "τρέχει" κάθε Σεπτέμβρη από το 2019, είναι να ωθήσει τους Βρετανούς να ψωνίζουν από καταστήματα μεταχειρισμένων, αλλά και να δωρίσουν ρούχα και αξεσουάρ που δεν χρειάζονται πια στα καταστήματά της, όπου εκεί μπορεί να τα αγοράσει κανείς σε χαμηλότερες τιμές ή μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς.

