Το Harper's Bazaar παρουσιάζει το παγκόσμιο Icons τεύχος Σεπτεμβρίου 2025

Κυκλοφορεί σε 21 εκδόσεις Bazaar σε όλο τον κόσμο. H Dua Lipa στο εξώφυλλο του Harper's Bazaar Greece.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
19-08-2025
Anthony Seklaoui

Το Harper’s BAZAAR παρουσιάζει το παγκόσμιο ICONS τεύχος του, με πρωταγωνίστριες τη Dua Lipa, την Kate Moss, την Adèle Exarchopoulos και την Karina, σε 21 εκδόσεις BAZAAR παγκοσμίως.

Η Dua Lipa κοσμεί το εξώφυλλο του Harper’s BAZAAR Greece τεύχος Σεπτεμβρίου ICONS 2025, που κυκλοφορεί στα περίπτερα στις 24 Αυγούστου με το ΒΗΜΑ της Κυριακής. 

Οι προσωπικότητες που παρουσιάζονται στο ICONS τεύχος Σεπτεμβρίου 2025 του BAZAAR δεν είναι αποστασιοποιημένες από εμάς, ούτε συμμορφώνονται με παραδοσιακές —και συχνά ξεπερασμένες— αντιλήψεις για το πώς δημιουργείς, εκπροσωπείς ή ηγείσαι. Τα μονοπάτια τους δεν είναι γραμμικά. Το πνεύμα τους είναι αυτό της συνεργασίας. Είναι το ίδιο ευάλωτοι όσο και οραματιστές, το ίδιο περίεργοι όσο και υπεύθυνοι. Αντί για τελειότητα και καλογυαλισμένες επιφάνειες, προσφέρουν βάθος, διάσταση και μια τολμηρή αίσθηση περιπέτειας. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι μας βλέπουν, επιτρέποντάς μας να δούμε ποιοι πραγματικά είναι καθώς το ανακαλύπτουν οι ίδιοι σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, διευρύνουν και επαναπροσδιορίζουν την έννοια του τι σημαίνει να είσαι ICON.

Η Dua Lipa έχει καθιερωθεί στη σφαίρα της ποπ δόξας δημιουργώντας ρομαντική μουσική για έναν κόσμο που συχνά μοιάζει να φλέγεται. Στο Harper's Bazaar Greece τεύχος Icons Σεπτεμβρίου 2025 η πρόσφατα αρραβωνιασμένη τραγουδίστρια μιλάει για το πώς βρήκε την αγάπη, το πώς μεταδίδει χαρά και γιατί δε θα σταματήσει ποτέ να φοράει την καρδιά της στο μανίκι της.

Ανακαλύψτε το πλήρες Harper’s BAZAAR US ICONS τεύχος 2025 με εξώφυλλο την Dua Lipa — φωτογραφημένη από τον Anthony Seklaoui με δημιουργίες BVLGARI — καθώς και τις υπόλοιπες εμβληματικές προσωπικότητες της χρονιάς

Η Dua Lipa κοσμεί το εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης, ενώ η Kate Moss και η Adèle Exarchopoulos εμφανίζονται στο Harper’s BAZAAR Γαλλίας και η Karina στο Harper’s BAZAAR Κορέας. Οι cover stars του ICONS θα εμφανιστούν επίσης σε πολλές άλλες εκδόσεις BAZAAR παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των: Ιαπωνίας, Κίνας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Μέσης Ανατολής, Γερμανίας, Αυστραλίας, Ελλάδας, Ινδονησίας, Καζακστάν, Μεξικού, Ολλανδίας, Σερβίας, Ισπανίας, Βιετνάμ και Ουκρανίας.

Το Harper’s BAZAAR Greece Σεπτέμβριος 2025 ICONS Issue κυκλοφορεί στα περίπτερα στις 24 Αυγούστου.

Οποιαδήποτε αναδημοσίευση πρέπει να πιστώνεται ως Harper’s BAZAAR Greece Σεπτέμβριος 2025  ICONS 2025 Issue και να οδηγεί με link στην ιστορία εδώ.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Φόρεμα και παπούτσια ALAÏA, luisaworld.com. Βραχιόλια και δαχτυλίδια "Tubogas" και "Serpenti Viper" από τη συλλογή "Serpenti" BULGARI, bulgari.com. 
Λεζάντα εξωφύλλου: Φόρεμα, CHANEL. Κολιέ "Serpenti" και "Tubogas" και βραχιόλα "Serpenti Viper" BULGARI HIGH JEWELRY, bulgari.com.
Κείμενο: Kaitlyn Greenidge
Φωτογράφος: Anthony Seklaoui 
Styling: Carlos Nazario
 #BAZAARICONS

