Best Dressed | Οι πιο κομψές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βενετίας

Ενώ το US Open πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, το 82ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει ξεκινήσει επίσημα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, σηματοδοτώντας για άλλη μια φορά το τέλος του καλοκαιριού. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άνθρωποι της βιομηχανίας έχουν ήδη αρχίσει να συρρέουν στην ιταλική πόλη, φτάνοντας στο νησί Lido, έτοιμοι για την ετήσια βόλτα τους σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κόκκινα χαλιά του κινηματογράφου. Και οι iconic εμφανίσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μετά την εμφάνιση της Cate Blanchett με ένα κομψό μαύρο φόρεμα Armani Privé για την πρεμιέρα της ταινίας "La Grazia" και την εμφάνιση της Tilda Swinton με Chanel λίγο πριν το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Matthieu Blazy στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου, κάποιες ακόμα celebrities κατάφεραν να κερδίσουν μία λίστα στις best dressed.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Emma Stone που έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινία "Bugonia" την οποία υπογράφει ο Γιώργος Λάνθιμος και η ίδια πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός περπάτησε στο red carpet, έχοντας στο πλευρό της τον συμπρωταγωνιστή της Jesse Plemons, ενώ επέλεξε να φορέσει μία custom δημιουργία του οίκου Louis Vuitton. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η εμφάνιση της Amal Clooney με vintage δημιουργία Jean-Louis Scherrer από τον Erik Mortensen, αλλά και η Naomi Watts με Valentino.

Φέτος μάλιστα, η μόδα δεν περιορίζεται στο χαλί του φεστιβάλ. Το ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola για τον Marc Jacobs, "Marc by Sofia", πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του σε μη διαγωνιστικό τμήμα, ενώ ο Guillermo del Toro με το "Frankenstein" και η Kathryn Bigelow με το "A House of Dynamite" αναμένονται να φέρουν στο κόκκινο χαλί ακόμα περισσότερους celebrities και φυσικά, δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Η Emma Stone με Louis Vuitton

H Amal Clooney με vintage δημιουργία Jean-Louis Scherrer από τον Erik Mortensen

Shailene Woodley

Alicia Silverstone

Η Naomi Watts με Valentino

Riley Keough